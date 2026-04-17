SiBus ya transporta por mes 2,4 millones de usuario en Córdoba

Un año después de asumir la operación de los corredores 3 y 8 del transporte urbano de Córdoba, SiBus cerró su primer aniversario con una plantilla de 960 colaboradores, una inversión importante en su Base de Movilidad sobre Ruta 5 y una flota de 259 unidades.

La empresa arrancó el 7 de abril de 2025 con 170 colectivos y prestando servicios en 11 Líneas; doce meses después incorporó el corredor 5 totalizando 21 Líneas y 259 colectivos; de esta manera consolidó su posición como uno de los operadores más relevantes del sistema de transporte de la ciudad.

Colectivo de SiBus circulando por Córdoba

El balance del primer año muestra una empresa en expansión, con indicadores operativos en crecimiento, pero que reconoce márgenes de mejora en la calidad del servicio y trabaja contra una ecuación financiera de alto riesgo.

De 15 personas a casi 1.000 colaboradores

El proyecto nació con un equipo de apenas 15 personas, que definió el proyecto y el plan de negocio. El lanzamiento formal se hizo con 700 colaboradores, en su mayoría trabajadores con amplia trayectoria en el sector, muchos de ellos pasaron por entre 4 y 10 empresas de transporte distintas a lo largo de su carrera en Córdoba.

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La incorporación del corredor 5 en abril de este año elevó la plantilla a 960 empleados. Según la empresa, el crecimiento vino acompañado de un "cambio cultural importante", sostenido en un programa de capacitación que durante el primer año alcanzó a 580 colaboradores en áreas de logística, técnicas, estratégicas y de manejo personal.

Infraestructura inédita y flota renovada

En doce meses, SiBus desarrolló un predio operativo que la empresa considera uno de los más importantes de la provincia. El complejo concentra toda la operación y cuenta con nueve fosas de mantenimiento en un solo galpón, con una Cabina de Pintura de última generación; una configuración que optimiza los tiempos de respuesta.

Predio modelo de SiBus

La flota actual de 259 unidades tiene un promedio de antigüedad de tres años, con modelos que van de 2021 a 2024. Para el corredor 5 ya se adquirieron unidades 0km modelo 2026.

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En este primer aniversario se realizaron inversiones acumuladas muy importantes, ejecutada en el marco de un contrato que la empresa misma reconoce como precario, pero que a pesar de ello no frenó el crecimiento y proceso de inversion. La apuesta es que la mejora real del servicio sea lo que garantice la continuidad contractual.

Auto calificación

El volumen operativo del último período indica que SiBus transporta mensualmente alrededor de 2.400.000 pasajes y recorre 1.400.000 kilómetros. Son números que ubican a la empresa entre las de mayor escala del sistema urbano cordobés.

Sin embargo, la propia compañía se autocalifica, y define su situación actual como base o situación de partida, y se debe mejorar la Operación, la Calidad de Servicio y la relación con los clientes. La meta declarada es alcanzar un mínimo de prestación que la empresa asocia a un concepto concreto: previsibilidad. Que esta determinado por la Frecuencia, Regularidad, y puntualidad; es decir, que el colectivo pase a la hora programada, esté limpio y se encuentre en óptimas condiciones mecánicas.

Una encuesta interna realizada a fines de 2025 arrojó que el 97% de los usuarios recomendaría el servicio. El monitoreo se realiza mediante GPS y mapas de calor, y la conducción de la empresa realiza verificaciones presenciales en paradas y acompaña los lanzamientos de servicio desde las 4 de la mañana.

El taller, el corazón del negocio. A diferencia del transporte interurbano, el urbano en Córdoba implica un desgaste acelerado de la flota por la infraestructura vial y dinámica de los servicios y la ciudad. Por eso, la empresa identifica al taller y al mantenimiento como el núcleo estratégico del negocio.

Certificaciones y horizonte

Para profesionalizar aún más la operación, SiBus está en proceso de certificar las normas ISO 9001 de calidad y la norma IRAM 3810 de seguridad vial.

Con un año de operación cumplido, la empresa ingresa a su segunda etapa con el corredor 5 activo, la plantilla cerca del millar de trabajadores y la certeza de que el salto de calidad dependerá, sobre todo, de sostener la inversión en mantenimiento y de consolidar la previsibilidad como estándar cotidiano del servicio.