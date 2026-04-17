El transporte escolar en Córdoba sube 20%: las nuevas tarifas que regirán desde mayo

El transporte escolar en la ciudad de Córdoba tendrá un aumento del 20% a partir de mayo. La medida la anunció José Díaz, tesorero de la Cooperativa de Transportes Escolares de Córdoba, en declaraciones al programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio 90.7. Según explicó, el incremento responde a la imposibilidad del sector de seguir absorbiendo la suba del combustible registrada en abril.

"El combustible nos representa entre un 25 y un 30% de la recaudación. Ya no podemos seguir manteniendo el precio que teníamos hasta el momento", señaló Díaz. El aumento de abril en el combustible -que el sector decidió no trasladar entonces a los usuarios- dejó de ser sostenible para los transportistas, que ahora actualizan sus valores en forma bimestral.

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Las nuevas tarifas de referencia son de $190.000 mensuales para recorridos interbarriales y de $230.000 para trayectos desde un barrio hacia el centro de la ciudad. Díaz aclaró que se trata de precios sugeridos por la cooperativa: "Son precios estimativos, son precios que nosotros sugerimos. No significa que su transportista cobre menos de esos valores."

El escenario tarifario acumula una escalada sostenida. A comienzos del ciclo lectivo 2025, en febrero, el sector ya había aplicado un aumento del 40% respecto del año anterior, con valores que oscilaban entre $110.000 y $140.000 mensuales. El ajuste de mayo representa una nueva actualización sobre esa base, impulsada puntualmente por la presión del combustible.

El avance de la informalidad

Díaz reconoció que la crisis económica familiar empuja a muchas familias a buscar alternativas al servicio formal. Además de los acuerdos entre vecinos -donde un padre o familiar traslada a varios niños a cambio de un pago- el tesorero señaló que proliferan también aplicaciones digitales no autorizadas que ofrecen el servicio a menor costo.

"Esa persona que lo lleva está trabajando en forma ilegal porque no tiene ningún tipo de seguro. Si llega a pasar algo —ojalá no ocurriese— no se le va a pagar el seguro", advirtió. A diferencia de los transportistas habilitados, quienes operan de manera informal no cuentan con las pólizas especiales ni las habilitaciones municipales que exige la normativa vigente. La Municipalidad de Córdoba requiere que cada conductor presente libreta de inspecciones, seguro obligatorio, licencia de conducir habilitada y área protegida, y que las unidades exhiban la identificación "Transporte Escolar – Especial" con el escudo municipal y el número de habilitación.

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El propio Díaz reconoció la tensión que genera la situación para los operadores del sector: "La economía de la familia uno no se puede meter, porque cada uno maneja su economía. Pero tienen que ser conscientes de que la persona que lo está haciendo es una aplicación ilegal".

Costos regulados que el particular no asume

Parte de la brecha de precios entre el servicio formal e informal se explica por las obligaciones que pesan exclusivamente sobre los transportistas habilitados. "Tenemos la ITB cada tres meses. El seguro es totalmente distinto al que paga un particular. Hay servicio de emergencia y cosas que nos exige la municipalidad que el particular, por supuesto, no las va a hacer", detalló Díaz.

Pese al impacto del aumento, el tesorero anticipó que parte de sus clientes ya esperaban la suba: "Ellos ya estaban sabiendo que en mayo iba a aumentar. No sabíamos el porcentaje porque realmente no lo teníamos, pero sí sabían que no íbamos a poder seguir bancándonos esa subida de combustible".