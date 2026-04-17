Crece el abandono de obras sociales en Córdoba, pero un grupo mantiene cobertura total

La cobertura médica de los cordobeses muestra una caída sostenida en los últimos tres años y refleja un deterioro más amplio de las condiciones de vida. Entre marzo de 2023 y marzo de 2026, el porcentaje de personas con cobertura de salud pasó de 65,4% a 59,4%, una baja de seis puntos que evidencia un retroceso en el acceso al sistema sanitario.

El dato surge de un informe de la consultora Delfos, que analiza la evolución de este indicador como parte de las condiciones estructurales del nivel socioeconómico de la población. Según el estudio, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento sostenido del costo de las coberturas aparecen como factores centrales para explicar la tendencia.

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Sin embargo, el impacto no es uniforme. La caída golpea con mayor fuerza a determinados sectores sociales y etarios, lo que profundiza la desigualdad en el acceso a la salud.

Jóvenes, los más afectados

Uno de los datos más relevantes es la situación de los jóvenes. Según el informe, entre los cordobeses de 18 a 29 años, sólo el 46% tiene cobertura médica, mientras que el 54% no cuenta con ningún tipo de protección sanitaria.

El escenario mejora levemente en la franja de 30 a 49 años, donde el 51% tiene cobertura y el 49% no, lo que muestra un acceso todavía dividido prácticamente en partes iguales.

A partir de los 50 años, la cobertura aumenta significativamente. Entre los 50 y 65 años, el 64% cuenta con cobertura médica y el 36% no.

La diferencia más marcada aparece entre los mayores de 65 años, donde el 98% tiene cobertura médica y sólo el 2% carece de ella, una situación vinculada principalmente al acceso a sistemas previsionales y programas específicos para adultos mayores.

Diferencias por nivel educativo

El informe también detecta diferencias importantes según el nivel de estudios. Entre quienes tienen menor nivel educativo, el 52% posee cobertura médica, mientras que el 48% no la tiene.

En cambio, entre los cordobeses con mayor nivel educativo, la cobertura alcanza el 64%, frente a un 36% que carece de protección. La diferencia de 12 puntos porcentuales confirma la relación entre educación, empleo formal y acceso a la salud.

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Asimismo, aunque existen diferencias entre hombres y mujeres, estas son menores, con una leve mayor cobertura entre las mujeres. Sin embargo, las brechas se vuelven más marcadas al analizar edad y nivel educativo, donde se concentran los principales factores de desigualdad.

Un indicador del nivel de vida

La cobertura médica es considerada un indicador estructural del nivel socioeconómico. Su retroceso no sólo refleja cambios en el acceso al sistema sanitario, sino también un deterioro más amplio de las condiciones de vida.