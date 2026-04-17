El titular del Pami sobre la crisis: Calificó su gestión con un 6 y prometió ponerse al día con los pagos

El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, salió al cruce de las críticas por los recortes en los pagos a médicos de cabecera y las denuncias de municipios por deudas millonarias.El funcionario defendió la gestión del organismo, garantizó la cobertura al 100% y adelantó que durante abril se regularizarán las obligaciones pendientes. Al mismo tiempo, no descartó la rescisión de contratos a los profesionales que adhirieron al paro de 72 horas.

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"La atención y la provisión de medicamentos están totalmente aseguradas", afirmó Leguízamo, al tiempo que reconoció que el PAMI maneja "un presupuesto finito" y que las moratorias previsionales sumaron dos millones de afiliados sin aportes previos al sistema.

Al ser consultado sobre la calidad de atención que brinda el organismo a los adultos mayores, Leguízamo realizó una autocrítica que llamó la atención: calificó al PAMI con un "seis". Reconoció que pueden existir fallas en el servicio, aunque insistió en que la cobertura prestacional se mantiene garantizada.

La disputa con los médicos de cabecera

Médicos de cabecera del PAMI, incluyendo los de Córdoba, llevaron adelante esta semana un paro de 72 horas en rechazo a la Resolución 1107/2026. La norma establece un esquema de cápita fija de 2.100 pesos por paciente y elimina los adicionales por prestaciones, algo que los profesionales calificaron como "un recorte salarial encubierto".

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Leguízamo rechazó esa caracterización y defendió el nuevo sistema. "En el esquema anterior el monto por cápita era de 900 pesos y lo pasamos a 2.100 pesos, un 120%", explicó en el streaming de La Voz. Según el funcionario, bajo la nueva modalidad los médicos perciben en promedio 1,5 millones de pesos mensuales, "atiendan o no" a sus pacientes.

El director también aseguró que el cambio hacia la cápita cerrada respondió a un reclamo histórico de los propios médicos y que, en el esquema anterior, se detectaron "muchísimos desvíos" con prestaciones que se facturaban sin realizarse.

Incumplimiento de contrato y cartas documento

Leguízamo fue categórico respecto de la naturaleza jurídica de la medida de fuerza: los médicos de cabecera no son empleados en relación de dependencia del organismo, sino que firman contratos de locación de servicios que los obligan a cumplir días y horarios de atención.

"No es un paro porque no son relación de dependencia, sino que es un incumplimiento de contrato", señaló el funcionario en la transmisión en vivo.

Ante esa situación, el PAMI ya tomó medidas formales. "Ha habido baja de contratos, hemos mandado carta documento", confirmó Leguízamo. La advertencia implica que los profesionales que sostuvieron la medida de fuerza pueden perder su vínculo contractual con la obra social.

Deudas con municipios y la situación en Córdoba

En otro tramo de la entrevista, el titular del organismo reconoció retrasos en los pagos a municipios y provincias. En semanas previas, intendentes de localidades cordobesas como Arroyito, Capilla del Monte y Cosquín habían denunciado públicamente demoras por sumas millonarias.

Leguízamo se comprometió a regularizar esas deudas de forma escalonada a lo largo de abril. Precisó que en marzo ya se cancelaron obligaciones por aproximadamente 500.000 millones de pesos a nivel general. "A lo largo del mes vamos a estar regularizando las deudas", señaló.

Además, el funcionario se refirió específicamente a la situación en Marcos Juárez, donde el cierre de la Clínica del Sudeste dejó a un grupo de afiliados sin prestadores locales. Anticipó que el organismo analiza cómo redistribuir a los pacientes afectados en el menor tiempo posible.

El peso de las moratorias sobre el presupuesto

Para explicar las tensiones financieras, Leguízamo apuntó al crecimiento del padrón de afiliados como consecuencia de las sucesivas moratorias previsionales. Según indicó, esos procesos incorporaron aproximadamente dos millones de personas que no realizaron aportes previos al sistema.

"Es un desfinanciamiento de personas que ingresaron sin haber hecho sus aportes", argumentó el director al referirse al estado de las cuentas del organismo. Sin embargo, aclaró que esa situación no afecta la cobertura: todos los afiliados actuales reciben prestaciones al 100%.

El funcionario también mencionó que se llevan adelante auditorías para controlar los pagos a prestadores y evitar irregularidades en la facturación.

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