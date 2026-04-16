El titular del PAMI aseguró que “el presupuesto se está ordenando, pero va a llevar un tiempo”

El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, analizó la situación económica de la obra social y señaló que la incorporación de 2 millones de afiliados a través de las moratorias previsionales generó una presión significativa sobre las arcas del organismo, sin embargo “el presupuesto se está ordenando, pero va a llevar un tiempo”, explico en diálogo con Radio Rivadavia. Según explicó el funcionario este jueves 16 de abril, estas personas que ingresaron al sistema sin haber realizado los aportes correspondientes durante toda su vida laboral, derivan en una exigencia presupuestaria compleja para la institución.

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Este jueves 16 de abril, Leguízamo sostuvo en una nota con Nelson Castro que este escenario "lleva a un estrés financiero porque esos afiliados necesitan una atención al 100% y es obvio que eso va a llevar a un estrés de financiamiento de la institución". El titular del organismo remarcó que no se trata de un número menor de beneficiarios y que la obligación de dar respuesta médica total a este grupo impacta de forma directa en el manejo de los recursos disponibles que, según definió, "son finitos".

En ese contexto, el director del PAMI, defendió el alcance de las prestaciones y aseguró que el instituto continúa cumpliendo con sus obligaciones. “Nosotros le damos la cobertura que les corresponde y que marca la ley”, sostuvo.

El funcionario también hizo foco en la magnitud del sistema, al remarcar que el PAMI atiende a millones de personas en todo el país. “Son 5 millones y medio de afiliados en todo el país, algo puede fallar”, admitió, aunque buscó relativizar los inconvenientes puntuales.

En esa línea, destacó la amplitud de la cobertura en medicamentos y tratamientos. “El PAMI da la cobertura que no da ninguna obra social”, afirmó, al detallar que el organismo cubre el 100% de enfermedades crónicas.

Además, subrayó el rol central del instituto en el sistema de salud. “Nosotros asistimos con el 50% de toda la oncología del país” y “el 50% de diálisis de todo el país lo atiende PAMI”, señaló, al tiempo que insistió en que “la cobertura que damos nosotros en medicamentos no la da nadie”.

Vacunación, atención y reclamos de afiliados

Respecto a la campaña de vacunación, Leguizamo aseguró que se desarrolla con normalidad en todo el país. “La campaña de vacunación del PAMI es de hace muchísimos años. Ya se recibieron todas las vacunas”, explicó.

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En ese sentido, detalló que el proceso se realiza de manera escalonada. “Las vacunas se hacen en tres tandas y se hacen la distribución en todos los puntos de vacunación de las farmacias”, indicó, y agregó que “no hay información de que esté faltando la vacuna”.

Sobre los reclamos de afiliados, el funcionario remarcó que el organismo cuenta con múltiples canales de contacto. “Tenemos todos los canales para que los afiliados se comuniquen con nosotros”, afirmó, en referencia a la web y la aplicación.

Al mismo tiempo, reconoció que existen falencias en el sistema. “No es que todo funciona en forma perfecta”, sostuvo, aunque aclaró que las quejas son atendidas y utilizadas para mejorar la gestión.

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“Nosotros tenemos todos los canales abiertos por donde recibimos todas las quejas o los inconvenientes”, agregó, y enfatizó que “tampoco es que el PAMI no funciona o no está dando nada”.

Paro médico, pagos y situación financiera

En relación al paro de médicos, el titular del PAMI minimizó su impacto. “El paro tuvo un acatamiento del 8%”, afirmó, y aseguró que “la atención prácticamente se hizo normal y sigue hoy en ese sentido”.

Además, cuestionó el trasfondo de algunas protestas. “Muchas de las situaciones que se vieron están politizadas y no tienen que ver con lo que se está discutiendo”, señaló.

Sobre los reclamos del sector, explicó que se avanzó en una mejora en los ingresos. “Un médico de PAMI está cobrando $2100 por paciente”, indicó, al comparar con el esquema anterior donde se pagaban $950 por afiliado.

También remarcó que el organismo reforzó controles sobre prestaciones. “Detectamos muchos desvíos en esas prestaciones que se transmitían”, afirmó, en el marco de cambios en el sistema.

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En cuanto a la situación financiera, Leguizamo se refirió a la deuda con prestadores y a la asistencia estatal. “Se pagaron todos los vencimientos al 31 de marzo y se están pagando todos los vencimientos que corresponden a abril”, aseguró, y explicó que los pagos escalonados permitirán regularizar los compromisos.

Finalmente, sostuvo que el esquema de ingresos de los profesionales no depende únicamente de la cápita. “Los ingresos de PAMI por cápita no son los únicos ingresos que tiene un médico”, concluyó.

GZ