PAMI informó este jueves 16 de abril que la credencial plástica tradicional ya no se entrega a los nuevos afiliados ni se repone en caso de extravío. El organismo aclaró que aquellos beneficiarios que todavía conservan su tarjeta física pueden seguir utilizándola con normalidad, ya que mantiene su validez para todas las gestiones médicas y administrativas. Sin embargo, para quienes no la tengan, el Instituto dispone de alternativas digitales y provisorias.

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Existen actualmente cuatro formatos que son aceptados en la red de prestadores. Además de la plástica, los afiliados pueden utilizar la credencial digital a través de la aplicación "Mi PAMI" en el celular, la credencial provisoria con QR (que se descarga de la web) o la credencial provisoria ticket.

Esta última se genera de forma presencial en las terminales de autogestión ubicadas en las Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de todo el país.

Versiones válidas y caducas

El organismo previsional fue taxativo respecto a qué documentos perdieron vigencia. Las únicas credenciales que ya no sirven para acreditar identidad ante médicos o farmacias son la credencial provisoria que no cuenta con código QR y cualquier modelo de credencial anterior a los actuales.

La unificación de los criterios de validación busca dar mayor seguridad a las transacciones y agilizar la atención en los puntos de servicio mediante el escaneo de códigos.

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Para los afiliados que prefieren el uso del teléfono móvil, la descarga de la app oficial permite llevar el documento digital siempre disponible. En cambio, para quienes no están familiarizados con la tecnología celular, la opción de imprimir la credencial provisoria con QR desde una computadora o solicitar el ticket en las terminales de las agencias se presenta como la solución más accesible para garantizar la cobertura sin interrupciones.

Cómo gestionar una nueva acreditación

Ante la pérdida de la tarjeta física, el titular no necesita realizar una denuncia ni esperar un nuevo envío postal. El sistema de PAMI permite la autogestión inmediata de las variantes provisorias.

Una vez descargada o impresa, la credencial provisoria con QR tiene la misma eficacia jurídica y prestacional que la tarjeta de plástico, permitiendo el acceso a medicamentos, estudios de diagnóstico y consultas con especialistas.

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La entidad recomendó a los jubilados y pensionados verificar que su formato de acreditación sea uno de los cuatro vigentes para evitar inconvenientes en los turnos programados.

La transición hacia el modelo digital y provisorio forma parte del proceso de modernización del organismo, eliminando la logística de distribución de plásticos y permitiendo que el alta de la credencial sea instantánea tras la afiliación o el reporte de pérdida.

GZ / lr