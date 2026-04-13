El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados recuerda este lunes 13 de abril que se encuentra vigente la modalidad de afiliación para personas mayores de 70 años que carezcan de un beneficio previsional.

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Esta medida, amparada en el artículo 8 de la Ley 23.568, garantiza el otorgamiento de la prestación médica a quienes se encuentran fuera del sistema de seguridad social. El trámite debe ser realizado por la persona titular o por quien figure como su apoderado legal.

Para iniciar la gestión, los interesados deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) con fecha vigente y domicilio actualizado. El organismo aclaró que las personas mayores de 75 años, así como los discapacitados declarados judicialmente, están exceptuados de esta obligación de actualización, pudiendo acreditar su identidad y domicilio con la Libreta de Enrolamiento, la Libreta Cívica o el DNI libreta.

En el caso de los ciudadanos extranjeros, se exige acreditar una residencia mínima de diez años en el país.

Documentación y comprobantes necesarios

La entidad previsional solicita un conjunto de constancias específicas para validar la situación de vulnerabilidad del solicitante. Entre ellas, es indispensable presentar la constancia de CUIT o CUIL y un certificado emitido por la ANSES que verifique que el titular no se encuentra tramitando ni percibiendo ningún tipo de beneficio previsional.

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Este paso es fundamental para certificar que el solicitante no cuenta con otra cobertura de salud obligatoria vinculada a una jubilación.

Asimismo, se requiere una constancia de las cajas provinciales o municipales donde se acredite que la persona no se encuentra afiliada a ninguna otra obra social ni recibe beneficios de dichos estamentos.

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PAMI informó que este requerimiento puede ser suplido mediante la presentación de la constancia negativa de ANSES, simplificando la cantidad de documentos a gestionar ante distintas oficinas públicas antes de presentarse en la agencia correspondiente.

Modalidad de atención y gestión del turno

El trámite de afiliación para mayores de 70 años es de carácter estrictamente presencial y debe efectuarse en la agencia de PAMI que corresponda según el domicilio del titular.

El organismo recomendó a los ciudadanos obtener un turno de forma online a través de su plataforma digital antes de asistir, con el objetivo de asegurar una mejor atención y reducir los tiempos de espera en las oficinas de atención al público.

Una vez presentada la documentación, el personal de la agencia procesará la solicitud para otorgar la cobertura médica integral. La gratuidad y el acceso a los servicios de salud de la obra social para este grupo etario específico forman parte de las políticas de asistencia directa para adultos mayores sin ingresos previsionales.

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El cumplimiento de los requisitos documentales, especialmente la acreditación de no poseer otros beneficios, es el eje central para la aprobación del alta.

GZ / lr