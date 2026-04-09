PAMI: deuda millonaria, riesgo sanitario y alerta por el impacto en jubilados

La crisis del PAMI se profundiza en medio de una deuda que ya alcanza cifras críticas y que impacta de lleno en el sistema de salud. Norberto Markarián, abogado previsional, explicó que a Canal E que, “desde febrero del 2026 el PAMI viene acumulando deudas… la deuda ahora está en 500.000 millones de pesos, es terrible”, afectando a miles de prestadores en todo el país.

El especialista detalló que esta situación compromete a unas 5.000 entidades, entre clínicas, farmacias y laboratorios. “Están terriblemente perjudicados en situaciones ya de quiebra de las empresas”, señaló, al tiempo que advirtió que muchos prestadores dependen de esos pagos para continuar operando.

Además, cuestionó el mecanismo de “consolidación de deuda” que se les propone a los acreedores: “significa que vos decís… ahora me la van a congelar… y vamos a ver qué es lo que me pagan”, lo que, según explicó, deja a las instituciones en una posición crítica y sin margen financiero.

Recortes, política fiscal y riesgo sistémico

Markarián vinculó el problema con decisiones económicas de fondo. “El problema que tenemos es político… para no generar déficit, se están recortando los ingresos a todo el mundo”, afirmó, señalando que el PAMI no quedó exento de estos ajustes.

En ese sentido, advirtió que la reducción de recursos afecta directamente la atención médica: “me parece que es una barbaridad… acortarle los ingresos al PAMI”, ya que impacta en un sector altamente vulnerable como el de jubilados y pensionados.

El panorama podría agravarse aún más si se elimina la ley de emergencia sanitaria. “Si elimina la ley va a haber quebrantos… 5.000 prestadores que van a entrar en quiebra”, alertó, remarcando que muchas instituciones ya no pueden sostener sus costos operativos.

Incluso, anticipó posibles consecuencias legales: “pueden generarse también juicios penales porque hay incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, en un contexto donde la crisis financiera podría escalar a un conflicto judicial.

Jubilados en riesgo y colapso del sistema de salud

El impacto más grave recae sobre los afiliados. Markarián describió un escenario crítico: “a los jubilados los están mandando a atenderse en los hospitales… ya no los atienden en los sanatorios”, lo que genera una sobrecarga en el sistema público.

Además, denunció demoras alarmantes en tratamientos esenciales: “cuando yo te tengo que operar, te voy a operar dentro de seis meses”, lo que puede resultar fatal en patologías urgentes. También advirtió que “los tratamientos oncológicos… se están atrasando”, incrementando los riesgos para los pacientes.

El especialista graficó la gravedad del contexto sanitario al afirmar que “estamos en una situación casi de guerra”, debido a la saturación del sistema y la falta de recursos para atender la demanda creciente.

Por último, anticipó un escenario de negociación desfavorable para los prestadores: “te debemos 10 millones… vas a cobrar 5, más no te podemos pagar”, reflejando la dificultad del Estado para afrontar sus compromisos.

Pese a la gravedad del diagnóstico, dejó un mensaje de cautela: “les pido a los jubilados que tengan un poco de paciencia porque nadie va a tener la crueldad de dejarlos en el abismo”, aunque el panorama inmediato sigue siendo incierto.

