PAMI informó que este miércoles 15 de abril comenzó el proceso de normalización de sus pagos, una medida que empezará a impactar en las próximas horas para regularizar los reclamos pendientes. Según fuentes del organismo consultadas por Perfil, lo que resta por cancelar es, en su mayoría, deuda corriente de pocas semanas, la cual calificaron como propia del funcionamiento habitual del sistema previsional. Desde la entidad descartaron de forma tajante que existan atrasos de un año o una crisis estructural en la institución.

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El organismo enfatizó que la atención a los beneficiarios nunca estuvo en riesgo y que las prestaciones se mantuvieron vigentes en todo momento. "Las prestaciones se mantuvieron siempre y nunca se detuvo la atención", señalaron desde el Instituto para desmentir versiones sobre posibles cortes en los servicios médicos. La dirección de la obra social subrayó que la cobertura está garantizada para la totalidad de su padrón.

Complejidad del sistema y médicos de cabecera

Con una estructura que alcanza a más de 5 millones de afiliados, de los cuales aproximadamente 1 millón supera los 80 años, PAMI definió su operatoria como un sistema "muy grande y complejo".

Esta dimensión implica procesos administrativos que requieren tiempos específicos, aunque las autoridades reiteraron que esto no afecta la prestación del servicio. En relación con las demandas de los médicos de cabecera, el Instituto aclaró que el reclamo actual no responde a deudas acumuladas por la entidad.

Por otro lado, la gestión oficial se refirió a la unificación del nomenclador, describiéndola como un "pedido histórico del sector" destinado a simplificar el sistema administrativo.

Esta medida busca agilizar los procesos internos y reducir la burocracia en la carga de prestaciones. Las autoridades manifestaron que este ordenamiento es el paso previo para analizar otras variables económicas que afectan a los prestadores de salud vinculados a la obra social.

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Compromiso presupuestario y cápita

A medida que se ordene la situación financiera y administrativa, el organismo manifestó su compromiso de revisar el valor de la cápita. Esta actualización se realizará siguiendo las posibilidades presupuestarias de la institución.

El objetivo planteado es adecuar los montos que reciben los prestadores una vez que se complete la regularización de los saldos corrientes que comenzaron a abonarse durante la jornada de hoy.

La normalización de los flujos de pago busca llevar tranquilidad tanto a los prestadores como a los millones de jubilados y pensionados que dependen de la obra social.

Desde PAMI insistieron en que el diálogo con los distintos sectores prestadores continúa abierto para avanzar en la simplificación del sistema, priorizando siempre la sostenibilidad de la cobertura médica para la población más vulnerable del sistema previsional argentino.

Médicos de cabecera del PAMI inician paro de 72 horas contra los recortes salariales

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron este lunes 13 de abril un paro de 72 horas en todo el país tras la publicación de una resolución del organismo que modificó el esquema de prestaciones y remuneraciones, una medida que desató un fuerte conflicto con el sector profesional, que denuncia recortes de ingresos y advierte sobre el impacto en la atención de jubilados y pensionados.

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La medida de fuerza se desarrolla desde este lunes y se extenderá hasta este miércoles inclusive, como respuesta a la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada el 9 de abril de 2026 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI).

La normativa introdujo modificaciones en el Nomenclador Común del Instituto y en el modelo prestacional de médicos y médicas de cabecera, generando una creciente preocupación entre profesionales de todo el país.

Según plantearon médicos al portal InfoGremiales, los cambios implican la eliminación de incentivos y prestaciones, lo que derivaría en una fuerte caída de ingresos. Estimaciones difundidas por delegados profesionales indican que remuneraciones que rondaban los $3.800.000 podrían reducirse a valores de entre $1.200.000 y $1.600.000, lo que representa una caída superior al 50%.

“Sin honorarios dignos no hay salud de calidad”, sostienen desde la Asociación de Profesionales Programa Atención Médica Integral Y Afines (APPAMIA) que impulsa la protesta, en reclamo de que se deje sin efecto la resolución.

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