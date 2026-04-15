El PAMI recordó este miércoles 15 de abril las pautas vigentes para la entrega de pañales a domicilio. El organismo informó que cada afiliado recibirá la misma cantidad de unidades que tenía autorizada previamente para retirar en farmacias.

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En caso de que el paciente requiera una mayor cantidad de insumos por motivos médicos, deberá gestionar una autorización especial ante el Instituto para ampliar el cupo mensual permitido.

Respecto a la recepción de los productos en el hogar, el organismo aclaró que no es estrictamente necesario que el titular esté presente. Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el paquete en el domicilio declarado.

Esta medida busca facilitar la logística para aquellos adultos mayores que presentan dificultades de movilidad o que cuentan con asistencia de familiares o cuidadores durante el día.

Procedimiento ante visitas fallidas

En caso de que el proveedor no encuentre a nadie en el domicilio al momento de la entrega, el sistema prevé un protocolo de reintento. El transportista dejará un aviso de visita y volverá por segunda vez.

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Si en esa segunda instancia tampoco se concreta la entrega, se dejará un nuevo aviso con la información de un punto de retiro asignado. El afiliado o su apoderado tendrán un plazo de 7 días corridos para retirar los productos en dicho lugar.

El seguimiento de la entrega se realiza a través de los canales de contacto que el afiliado tiene registrados en la base de datos de la obra social. El proveedor es el encargado de informar cualquier inconveniente o novedad mediante estos medios.

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Es fundamental que los beneficiarios mantengan sus datos actualizados para recibir las notificaciones correspondientes sobre el estado de sus pedidos y evitar demoras en el acceso a los insumos.

Reclamos y productos defectuosos

Ante la recepción de productos defectuosos o en caso de que el pedido no llegue a destino, los afiliados deben realizar el reclamo correspondiente por los canales oficiales.

El organismo se comprometió a que el reemplazo de los insumos o la resolución del inconveniente se efectivice en un plazo de hasta 7 días hábiles tras la denuncia. Para estas gestiones, se encuentra habilitada la línea telefónica 138 (PAMI Escucha y Responde) durante las 24 horas.

La institución subrayó la importancia de utilizar únicamente las vías de comunicación institucionales para garantizar la trazabilidad de la queja. El sistema de entrega directa busca asegurar que los elementos de higiene lleguen de forma regular y sin costos adicionales para los beneficiarios.

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Por último, la supervisión de la calidad de los productos entregados forma parte de los controles de rutina que el área de insumos médicos realiza sobre los proveedores contratados.

GZ / lr