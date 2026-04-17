Creatividad cordobesa: Los Premios Acento abren su segunda edición con nuevas categorías

Los Premios Acento —el certamen que en 2025 reunió a 67 organizaciones y distinguió 34 proyectos— abren la convocatoria para su segunda edición con novedades en la estructura de categorías y un esquema de inscripción que cierra el 15 de junio de 2026. La comunicación profesional cordobesa tiene fecha en el calendario.

El certamen es organizado por el Círculo de Comunicación Institucional de Córdoba (CIRCOM) y la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad (ACAP). Pueden postular empresas, agencias, consultoras, asociaciones civiles y organismos de gobierno.

Más categorías para una disciplina en expansión

La edición 2026 suma cuatro categorías que no existían en la primera convocatoria: Comunicación institucional y reputación, Identidad y branding, Marketing social y Gestión cultural. Con estos agregados, el certamen pasa de 18 a 22 categorías.

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La incorporación de Gestión cultural y Marketing social apunta a reconocer iniciativas con impacto comunitario que hasta ahora no encontraban un espacio propio dentro del esquema de premiación.

La distinción entre Comunicación institucional y reputación, por un lado, e Identidad y branding, por el otro, busca precisar una diferencia que en la práctica profesional es relevante pero que los certámenes suelen tratar como una sola categoría.

Qué pasó en la primera edición

El debut del certamen fue el 7 de octubre de 2025, en el Centro de Convenciones del Hotel Quinto Centenario. De los 67 casos presentados, el jurado de especialistas seleccionó 34 para recibir galardones Acento Oro, Plata y Bronce.

Entre los premiados estuvo Urbacor. Su gerente general, Bruno Pettinari, señaló que la participación permitió "dimensionar la cantidad de actores en Córdoba que trabajan en este sentido y entender en qué aspectos podemos seguir creciendo".

Arcos Dorados también fue reconocida. Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas de la compañía, indicó que el premio en Córdoba "reafirma el valor de nuestras iniciativas y el compromiso con la comunidad local".

Fechas y contacto

El plazo de inscripción de casos vence el 15 de junio. La carga completa de la documentación debe completarse antes del 31 de julio de 2026.

Los interesados pueden acceder a las bases en premiosacento.com.ar o escribir a [email protected].

La segunda edición del certamen llega con una estructura más amplia y con el antecedente de una primera convocatoria que logró instalar el espacio como referencia sectorial en la provincia.