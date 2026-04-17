El historial entre Talleres-Riestra propone un desafío para el 'Matador'

Talleres viene en alza en el Torneo Apertura y en el horizonte se avecina un duelo con una estadística que le propone un desafío. El 'Matador' se enfrenta a Deportivo Riestra este domingo 19 de abril, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un cotejo que contará con el arbitraje de Fernando Echenique.

La estadística del duelo entre la 'T' y el 'Malevo' muestra una paridad importante: a lo largo de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino, se enfrentaron en cuatro veces.

¿Cómo le fue a Talleres?

Talleres salió vencedor sólo una vez de las cuatro oportunidades que se enfrentaron, y sólo marcó un gol. Por su parte, Deportivo Riestra se impuso, también, en una ocasión y marcó un gol. El resto de los partidos los empataron. En la previa el hincha imagina que será un juego con pocos goles, pero en el fútbol siempre se dice que "las estadísticas están para romperse".

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Pero hay otro dato que llama la atención.

En Córdoba jugaron un solo partido. Justamente, el último cruce entre el 'Matador' y el 'Malevo' se disputó en el Kempes. Fue el 31 de agosto de 2025, por la fecha 7 del Torneo Clausura, y terminó con victoria 1 a 0 para el conjunto visitante.

El desafío de Talleres es poner en el historial su primer triunfo de local ante Riestra. El elenco de Carlos Tevez, que pretende seguir evolucionando en su juego y mantenerse en zona de clasificación, busca además agregar ese ítem al curriculum.

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