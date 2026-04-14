Alexandro Maidana: dos goles, tres puntos y un ingreso en dólares para Talleres si juega el Mundial

Dos tantos ante Defensa y Justicia, para que Talleres sume tres puntos clave en la lucha por la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El paraguayo Alexandro Maidana fue el goleador menos pensado y el jugador más destacado en la victoria 2-1 que la ‘T’ obtuvo el lunes pasado en Florencio Varela.

Con una tarde soñada, el lateral de 20 años empezó a devolver con creces la inversión que el club de barrio Jardín hizo por su pase: US$ 1.700.000 por el 60% de su ficha, según dio cuenta el diario ABC Color. “No me imaginaba este momento, es un sueño muy lindo que estoy viviendo”, declaró el ex Guaraní luego del triunfo en tierras bonaerenses.

Maidana fue el último futbolista que se incorporó al plantel que dirige Carlos Tevez en el mercado de pases veraniego, donde el Albiazul también sumó a Bruno Barticciotto (Santos Laguna), Diego Valoyes (FC Juárez), Ronaldo Martínez (Platense), Juan Sforza (Vasco da Gama), Martín Río (Banfield) y Franco Cristaldo (Gremio). El defensor integró por primera vez el equipo el 12 de marzo ante Instituto, por la 10° fecha del Torneo Apertura, y luego repitió titularidad frente a Belgrano, Independiente y Defensa y Justicia, e ingresó desde el banco de suplentes contra Boca.

“No me imaginaba este momento, es un sueño muy lindo que estoy viviendo”, declaró el lateral ex Guaraní de Paraguay luego del triunfo 2-1 de Talleres ante Defensa y Justicia, por la 14° fecha del Torneo Apertura.

Su ausencia en la formación inicial que enfrentó al Xeneize tuvo un motivo más que justificado: Maidana llegó sobre la hora a Argentina, tras haber representado por primera vez al seleccionado mayor de Paraguay, en los amistosos con Grecia (1-0) y Marruecos (1-2). En el primer encuentro, que se jugó en la cancha del club Olympiakos, el lateral albiazul ingresó a los 33 minutos del segundo tiempo, en reemplazo de Junior Alonso. No sumó rodaje en el segundo cotejo, que tuvo lugar en la ciudad francesa de Lens.

Con la camiseta albirroja, Maidana participó del Mundial Sub-20 que se disputó en Chile, donde jugó cuatro partidos y convirtió un gol en el debut ante Panamá (3-2), en el Estadio Elías Figueroa de Valparaiso. En ese certamen, dos de sus actuales compañeros en Talleres, el arquero Santino Barbi y el zaguero Santiago Fernández, integraron el representativo argentino que fue subcampeón. “Sé que me están mirando”, admitió el jugador sobre la posibilidad de que el seleccionador paraguayo Gustavo Alfaro lo tenga en cuenta para la próxima Copa del Mundo de la Fifa.

ALMA GUARANÍ. El lateral jugó el Mundial Sub-20 de 2025 y acaba de ser citado por Gustavo Alfaro, el DT de la selección mayor de Paraguay. /// CEDOC PERFIL

Incentivo Mundial

Maidana es uno de los cinco paraguayos del fútbol argentino que integró la lista de 26 convocados para los compromisos de la reciente fecha Fifa. Al lateral de Talleres se suman el arquero Orlando Gill (San Lorenzo), el marcador central José Canale (Lanús) y los delanteros Gabriel Ávalos (Independiente) y Alex Arce (Independiente Rivadavia). De confirmarse la participación de estos jugadores en el Mundial 2026, la ‘T’, El Santo, El Granate, El Rojo y La Lepra mendocina se verán beneficiados con un importante económico, a través del Programa de Ayuda a Clubes de la Fifa.

Se trata de un plan instrumentado por la matriz del fútbol internacional, que recompensa a los clubes que ceden a sus futbolistas al certamen ecuménico. “El objetivo es reconocer la labor esencial que desempeñan los clubes en el éxito de la Copa Mundial y en el desarrollo de los jugadores, además de reforzar las repercusiones positivas que tiene la máxima competición de la Fifa en el fútbol de los clubes”, señala la entidad que desde hace una década preside el abogado suizo-italiano Gianni Infantino.

Convocado por el entrenador Gustavo Alfaro, Alexandro Maidana representó por primera vez al seleccionado mayor de Paraguay en los recientes amistosos ante Grecia y Marruecos, que se jugaron en Europa.

“La Copa Mundial de la Fifa necesita algo más que la participación de jugadores y federaciones miembro, o el entusiasmo de los aficionados que siguen todas las ediciones. El éxito de cada torneo depende también de la colaboración activa y del apoyo de cubes de todo el ecosistema futbolístico mundial”, precisa el organismo sobre los alcances de la disposición.

En el campeonato que tendrá como sede a Estados Unidos, Canadá y México, el Programa de Ayuda a Clubes de la Fifa repartirá 335 millones de dólares, y pagará US$ 10.950 por día por cada futbolista. Esta cifra se multiplica por la cantidad de jornadas que cada jugador compite en el torneo, independientemente de los minutos que dispute en el certamen.

Paraguay integrará el Grupo D y enfrentará sucesivamente a Estados Unidos, Turquía y Australia. Su participación en la fase inicial se extenderá por 14 días, entre el 12 de junio y el 25 de junio, por lo que deberá abonar un mínimo de US$ 153.300 por cada jugador del representativo guaraní.

¿Y RONALDO? El ex Platense Martínez es otro de los futbolistas de Talleres que podría jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. /// CEDOC PERFIL

Brotes verdes

Como la Fifa señala expresamente que “recibirán esta compensación todos los clubes en los que haya militado el futbolista en los dos años anteriores al campeonato”, en el caso de Maidana Talleres debería compartir el beneficio en dólares con los clubes paraguayos Resistencia y Guaraní.

Por la misma normativa, la entidad cordobesa repartiría beneficios con River Plate y Atlanta United por una convocatoria del volante Matías Galarza Fonda; con Nottingham Forest y Palmeiras por una citación del delantero Ramón Sosa; y con Cerro Porteño por una participación del lateral Blas Riveros, quien faltó a la última gira a causa de una lesión.

El delantero Ronaldo Martínez, quien el año pasado fue llamado al seleccionado paraguayo para disputar dos partidos de Eliminatorias y cuatro encuentros amistosos, pero no fue tenido en cuenta para los recientes ensayos en Europa, es otro jugador de la ‘T’ que podría jugar la XIII Copa del Mundo de la Fifa. En este caso, el incentivo económico destinado a los clubes tendría como beneficiarias a las arcas de Talleres y de Platense.

El delantero Ronaldo Martínez, que el año pasado fue llamado al seleccionado paraguayo para dos partidos de Eliminatorias y cuatro amistosos,es otro jugador de la ‘T’ que podría jugar la XIII Copa del Mundo de la Fifa.

Del actual plantel albiazul, Matías Catalán y Bruno Barticciotto son los otros futbolistas que disputaron la clasificación mundialista, ambos representando a Chile. Miguel Navarro, quien fue tenido en cuenta para un solo partido del actual Torneo Apertura y emigró al fútbol estadounidense, disputó las Eliminatorias Sudamericanas con la camiseta de Venezuela.

Belgrano fue el otro club cordobés que aportó jugadores a la competencia preliminar del máximo torneo de la Fifa, con las presencias de Lucas Zelarayan (Armenia), Bryan Reyna (Perú) y Mariano Troilo (Argentina). El paraguayo Alcídes Benítez fue mencionado en los últimos tiempos como uno de los futbolistas que podría sumarse al seleccionado de Paraguay, donde acaba de debutar el tallerista Maidana, su excompañero en Guaraní.