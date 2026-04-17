Amenaza de tiroteo en el IPET 70 en Córdoba: ya son más de 20 los casos en escuelas argentinas esta semana

Una amenaza de tiroteo detectada en los baños del IPET 70 encendió la preocupación en la comunidad educativa y obligó a activar el protocolo de actuación ante situaciones de violencia escolar. El caso ocurre en una semana marcada por más de 20 amenazas similares en distintas escuelas del país, lo que profundiza la alarma.

La directora de la institución, Patricia Fernández, confirmó que el mensaje fue detectado durante la tarde del jueves y que inmediatamente se siguieron los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. "Encontramos escrituras en los baños de la escuela e inmediatamente activamos un protocolo", explicó Fernández. Según detalló, se realizó la denuncia en la unidad judicial correspondiente y se informó a la inspección y a las autoridades educativas.

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Además, el equipo directivo y los docentes comenzaron a trabajar con los estudiantes para reflexionar sobre lo ocurrido y reforzar los acuerdos de convivencia.

Sin requisas dentro de la escuela

La directora aclaró que no se realizaron controles de mochilas dentro del establecimiento, ya que esa práctica no está permitida en el ámbito escolar. "Enviamos comunicados a los padres para pedirles la colaboración y que revisaran las mochilas antes de que los chicos ingresaran a la escuela", explicó Fernández.

Según indicó, la respuesta fue positiva y muchos padres acompañaron a sus hijos hasta el ingreso del establecimiento durante la mañana siguiente.

Fernández también desmintió versiones sobre presencia policial armada dentro del establecimiento. Según explicó, no hubo efectivos dentro de la escuela ni el jueves ni el viernes.

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"Ayer no hubo policías que vinieran a la escuela y esta mañana tampoco", afirmó. Solo estuvo presente el guardia habitual que cuida el edificio durante la noche.

Trabajo con los estudiantes

Tras la amenaza, la escuela inició un trabajo de diálogo con los alumnos. Según explicó la directora, primero se abordó el cuidado del edificio y luego la gravedad de una amenaza de este tipo.

"Trabajamos con los chicos que las amenazas no están permitidas dentro de los acuerdos de convivencia y que todos debemos colaborar para evitar estas situaciones", señaló.

El IPET 70 cuenta con alrededor de 700 estudiantes, lo que implica una tarea constante de acompañamiento y prevención de conflictos.

Fernández también reconoció que la institución trabaja de manera permanente en la contención de los adolescentes, tanto en aspectos educativos como emocionales, y que los episodios de conflicto se abordan con diálogo y con la intervención del gabinete psicopedagógico.

Por el momento, no se registraron nuevos incidentes y las actividades continúan con normalidad, mientras avanza la investigación para determinar quién escribió la amenaza.