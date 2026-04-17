Rally en Traslasierra: cómo serán los cortes y horarios

El Rally Sudamericano FIA Codasur 2026 se disputa desde este viernes y hasta el domingo 19 de abril en Traslasierra, con epicentro en Mina Clavero y en simultáneo con el Rally Argentino. La competencia incluye 13 pruebas especiales y más de 175 kilómetros cronometrados en caminos de montaña y zonas rurales.

El evento cuenta con un operativo integral de seguridad que involucra a la Policía de Córdoba, Policía Caminera, DUAR, SEOM, Infantería, bomberos y equipos de emergencia. Los efectivos estarán distribuidos en cada tramo con tareas de prevención, control vehicular y asistencia ante posibles incidentes.

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En cuanto a la circulación, no habrá cortes totales en rutas principales. Las restricciones se aplicarán únicamente en los tramos de competencia, que se cerrarán dos horas antes de cada largada. El acceso peatonal estará permitido hasta 30 minutos antes del inicio y la reapertura se realizará tras el paso del último vehículo, entre las 17 y las 18.

El cronograma

Viernes 17

Shakedown Burródromo (Mina Clavero) – 10:00

Sábado 18

Tala Cañada (Río Jaime) – 09:15 / 13:47

(Río Jaime) – 09:15 / 13:47 El Cruce (Ambu) – 09:46 / 14:15

(Ambu) – 09:46 / 14:15 El Mirador (Cuesta de San Luis) – 10:24 / 14:53

(Cuesta de San Luis) – 10:24 / 14:53 Nido del Águila (Aeródromo) –15:41

Villa Allende ya instaló el primer portón para cerrar calles durante la noche

Domingo 19

El Faro (San José) – 08:33 / 12:47

(San José) – 08:33 / 12:47 Ciénaga de Allende (Mina Clavero) – 09:06 / 13:20

(Mina Clavero) – 09:06 / 13:20 Giulio Cesare (Mina Clavero) – 10:09 / 14:23

Desde la organización difundieron una serie de recomendaciones para el público. Entre ellas, ubicarse solo en sectores habilitados, mantenerse alejado del camino, no cruzar la calzada durante la carrera y respetar las indicaciones de seguridad. También se pidió no consumir alcohol si se va a conducir y evitar encender fuego.

El evento vuelve a posicionar a Córdoba en el calendario internacional del automovilismo y se espera la llegada de miles de visitantes, con impacto en la actividad turística de toda la región.