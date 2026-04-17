Córdoba se mete entre los principales polos de venta online de libros

En la previa del Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril, Buscalibre difundió su Índice de Lectura 2026, un relevamiento sobre hábitos de compra y tendencias de lectura que mostró un avance sostenido del comercio digital de libros en el interior del país.

Dentro de ese escenario, Córdoba aparece entre las plazas con mayor movimiento fuera del área metropolitana. La provincia forma parte del grupo integrado por Mendoza y Rosario que concentra el 20% de las ventas online de libros, mientras que CABA y GBA continúan liderando con el 45% del total nacional.

Financiamiento Universitario: En pocas horas Milei deberá pagar o ir a la Justicia

Para Tomás Meabe, country manager de Buscalibre Argentina, el comportamiento del lector local empezó a cambiar en los últimos años. “El lector argentino se volvió cada vez más curioso y diverso en sus elecciones”, señaló al analizar una demanda que hoy combina autores consolidados con nuevas temáticas vinculadas al presente social y tecnológico.

Qué buscan hoy los lectores

Entre las categorías que más crecieron en los primeros meses del año aparecen los títulos vinculados a inteligencia artificial, bienestar, salud mental y desarrollo personal. Al mismo tiempo, la ficción mantiene un lugar central, especialmente en géneros como romance, fantasía y literatura juvenil.

Desde la compañía explicaron que buena parte de ese movimiento está impulsado por lectores jóvenes, más habituados a comprar por internet y a incorporar nuevas formas de consumo cultural. En ese proceso, la venta digital también empezó a ampliar el acceso a títulos internacionales que hasta hace poco tenían circulación limitada en el mercado local.

"Queríamos cambiarle la vida a alguien": la pareja que adoptó a Thiago, el adolescente que emocionó a una jueza

La apertura de importaciones, además, volvió a poner en circulación ediciones especiales y libros extranjeros que en años anteriores resultaban difíciles de conseguir en librerías tradicionales.

Según Meabe, esa transformación también modificó la geografía del mercado. “Internet logra federalizar el acceso a libros y permite que cualquier persona pueda comprar desde cualquier punto del país”, afirmó.

¿Cómo compran libros los argentinos?

Según los datos de la plataforma, las modalidades de pago más utilizadas por los argentinos al momento de comprar libros online son:

Tarjeta de crédito , elegida principalmente por la posibilidad de acceder a cuotas y promociones especiales.

, elegida principalmente por la posibilidad de acceder a cuotas y promociones especiales. Billeteras virtuales, una opción práctica para quienes prefieren realizar pagos inmediatos desde su cuenta bancaria.

una opción práctica para quienes prefieren realizar pagos inmediatos desde su cuenta bancaria. Tarjeta de débito, que en los últimos años han ganado terreno gracias a la digitalización de los medios de pago.

“Observamos que muchos usuarios aprovechan las promociones bancarias o las facilidades de financiación para comprar más de un libro en una misma operación. Al mismo tiempo, las transferencias y pagos digitales crecieron de manera sostenida, impulsados por la mayor confianza en las compras online”, explicó el representante de la compañía.