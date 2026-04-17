Financiamiento Universitario: En pocas horas Milei deberá pagar o ir a la Justicia

El conflicto por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo judicial. Tras el fallo que ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional enfrenta un plazo clave para decidir si apela ante la Corte Suprema, mientras las universidades reclaman la aplicación inmediata de los artículos más urgentes de la norma.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, aseguró que la obligación del Ejecutivo ya está vigente y que incluso se notificó formalmente el incumplimiento.

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“Lo que vence hoy es el plazo que el Gobierno tiene para, si así lo decide, apelar a la Corte Suprema. En cualquier caso, aun con esa apelación, tiene la responsabilidad de mientras tanto ir aplicando los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario”, explicó a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Según detalló Bartolacci, los artículos señalados por la cautelar judicial contemplan dos aspectos centrales: la recomposición salarial docente y no docente y la actualización de las becas estudiantiles. “Son los que atienden las cuestiones más urgentes, que es la situación salarial del personal docente y no docente, y la necesidad de actualizar las becas estudiantiles”, sostuvo.

Además, confirmó que el CIN ya presentó un informe ante la Justicia señalando que el Ejecutivo no cumplió con la resolución. “Nosotros esta semana elevamos a la Justicia un informe donde notificamos el incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional”, afirmó.

El debate por el déficit

Desde el Gobierno se advirtió que cumplir con la ley podría impactar en el equilibrio fiscal. Sin embargo, Bartolacci rechazó ese argumento y aseguró que la norma ya contempla el origen de los fondos. “La ley prevé claramente de dónde salen los fondos; autoriza al Jefe de Gabinete a redireccionar partidas”, señaló.

Y agregó: “No me parece razonable que afectar el 0,2% del PBI para cumplir con la ley sea la responsabilidad de desequilibrar fiscalmente el Estado”.

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También cuestionó la falta de comunicación oficial del Ejecutivo y reclamó retomar el diálogo. “No ha habido comunicación. No hay ningún tipo de dato que confirme por parte del Gobierno qué es lo que efectivamente van a hacer”, indicó.

Caída histórica del financiamiento

El titular del CIN describió un escenario crítico para el sistema universitario y aseguró que la caída de recursos no tiene antecedentes recientes. “Nosotros perdimos un 45,6%; eso es lo que cayó la transferencia a universidades desde 2023 hasta la fecha”, afirmó.

Y remarcó: “Nunca fueron tan grandes y tan importantes como ahora. Estamos a la mitad, con todo lo que eso implica”.

Mientras el Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema, las universidades esperan una señal oficial y la convocatoria a paritarias para avanzar con la recomposición. “Lo razonable sería que pudiéramos tener un diálogo que permita abordar estas dificultades y encontrarle una solución”, concluyó Bartolacci.