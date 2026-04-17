El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 17 de abril

Este viernes 17 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.330 pesos y cotiza a 1.380 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.380.
Dólar Blue
- - Compra: $1.399
- - Venta: $1.430.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.403,18 para la compra, y $1.403,56 para la venta.
Este viernes 17 de abril la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.390.
BBVA
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.380.
ICBC
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.385.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.334.
- - Venta: $1.384.