La Municipalidad de Villa Allende ya instaló el primer portón para cerrar calles durante la noche en una medida inédita en el país para prevenir la inseguridad que generó el rechazo de un sector de la comunidad de la ciudad de Sierras Chicas.

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Portones en Villa Allende

“Esto nace como una idea de los vecinos de barrio Loma Sur. Estuvimos en reuniones con vecinos que nos decían ´me roban y se escapan por ahí, se escapan por allá, entran por ahí, uno los ve que pasan con cosas robadas por allá, por ahí, por acá´”, contó el intendente Pablo Cornet.

Y luego recordó: “Entonces hay un vecino en esa reunión dijo, ´¿Intendente, por qué no cierra esas calles que no sirven para nada?´ Así fue como se empezó a gestar la idea, a partir de ahí empezamos a estudiar la zona, empezamos a ver cómo la seguridad ciudadana iba a hacer su control preventivo de la mejor manera posible y determinamos que podíamos cerrar las calles secundarias”.

“Hicimos una ordenanza amparándonos en una ordenanza de 2010, hicimos otra ordenanza donde el Concejo Deliberante nos autorizó a cerrar calles porque quien autoriza al Ejecutivo a cerrar y abrir calles es el Concejo Deliberante. Logramos eso y después empezamos un caminito en el que hicimos un registro de oposición en el barrio donde se notifica al 100% de los propietarios del barrio. Se los invita a que se puedan oponer durante un plazo de 15 días, incluyendo en este caso el 9 de julio, o sea, que nadie puede decir que no se le dio oportunidad para para ir a oponerse”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“En ese registro oposición que se notificó al universo de viviendas, se opusieron solamente el 1,9% del total. De 1.166 se opusieron 22. Y se podían oponer los inquilinos también. Y aún así no llegaron al 2%”, precisó Cornet.

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13 portones

“Una vez que pasamos todas esas etapas, empezamos a licitar los portones. Y en este caso son 13. Se puso el primero nomás. Para que el sistema esté realmente operativo falta tiempo. Vengo de estar ahí en el portón, y quienes estaban y son testigos en dos horas, una hora y media, creo que pasaron dos autos porque el tráfico y el tránsito de esos barrios no son estas calles donde estaríamos poniendo los portones”, detalló.

Además señaló que las llaves de los portones serán administradas por “la Seguridad Ciudadana, o en su defecto la Defensa Civil, o en su defecto los bomberos con quienes también tenemos un acuerdo”.

Cornet aseguró que el motivo del reclamo “es casi 100% político”. “Muchos de los que protestan, uno los conoce, sabe que son militantes de tal o cual partido político, le responden políticamente a tal o cual puntero. Genuino hay, porque hay cada tanto alguno que otro genuino, pero el genuino no es el que está poniendo la cara en los medios”, puntualizó Cornet.

“Nosotros lo que estamos haciendo con esto es dándole la oportunidad a barrios, a barrios que ya no nacieron en su génesis como cerrado, a que tengan algunas de las bondades de seguridad de los barrios cerrados. ¿Va a ser infalible? No, no va a ser infalible. Porque esto simplemente busca mejorar la situación, pero acá tenemos que hablar de cuestiones económicas, de educación, en realidad la inseguridad se combate con variables mucho más amplias y profundas que esto”, concluyó el intendente de la ciudad de Sierras Chicas.