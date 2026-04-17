Una legisladora cordobesa busca frenar el proyecto que agrava penas por falsas denuncias

Una legisladora cordobesa impulsará un pedido formal para que senadores nacionales rechacen la iniciativa que eleva las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género. El planteo surge tras el avance del proyecto en el Senado y en medio de cuestionamientos por su impacto. Advierten que podría desalentar denuncias y generar efectos negativos en el acceso a la justicia.

En diálogo con Punto a Punto Radio, la legisladora Karen Acuña confirmó que presentará el proyecto en la Unicameral y cuestionó la iniciativa que ya cuenta con dictamen en la comisión de Justicia del Senado. La propuesta nacional busca modificar el Código Penal y elevar las penas por falsas denuncias cuando estén vinculadas a violencia de género, pasando del rango actual de dos meses a un año a sanciones más severas.

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Acuña explicó que su iniciativa apunta a instruir a los representantes nacionales por Córdoba a rechazar el proyecto. Uno de los principales cuestionamientos es la falta de datos que respalden el cambio. “El proyecto carece de estadísticas concretas sobre por qué se estaría legislando en ese sentido”, sostuvo, y agregó: “Las denuncias falsas representan solo un 1% a nivel mundial”.

En ese sentido, advirtió sobre posibles consecuencias sociales. “Va a generar un impacto social disuasorio, va a aumentar el miedo y va a profundizar la revictimización de las mujeres”, afirmó.

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Desde el plano jurídico, el proyecto presentado en Córdoba plantea que la iniciativa nacional podría ser inconstitucional por contradecir tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención de Belém do Pará y otros acuerdos vinculados a la protección de víctimas.

Además, remarca que el Código Penal vigente ya contempla sanciones para las falsas denuncias, por lo que considera innecesario introducir un agravante específico en casos de violencia de género. El proyecto será tratado en la Legislatura de Córdoba y buscará respaldo político para elevar el reclamo al Congreso, en un debate que continúa abierto a nivel nacional.