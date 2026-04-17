El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que ya se investigan más de 100 hechos vinculados a amenazas a escuelas en distintos puntos de la provincia, en una causa que escaló en las últimas horas tras nuevos episodios registrados entre jueves y viernes.

Según el organismo, las actuaciones no se limitan a la capital: también hay intervenciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. “En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos”, indicaron a través de un comunicado oficial.

Ocho adolescentes imputados y nuevas medidas

En ese marco, la Fiscalía Penal Juvenil de 4° turno elevó a ocho el número de adolescentes imputados por el delito de amenaza agravada por anonimato.

Crecen las amenazas en escuelas: la UEPC advierte que “es un síntoma de una sociedad rota”

La fiscal Soledad Carlino imputó recientemente a dos jóvenes de 16 y 17 años, quienes deberán ser entrevistados por el Juzgado Penal Juvenil antes de que se definan las medidas a aplicar. La investigación, basada en denuncias de distintas instituciones educativas, se encuentra en una etapa inicial.

De acuerdo a fuentes oficiales, los procedimientos buscan determinar el origen de los mensajes y prevenir posibles incidentes en los establecimientos afectados.

Sospechan de un desafío viral

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, advirtió que los hechos podrían estar vinculados a dinámicas en redes sociales. “Se trataría de un desafío viral que está dando vueltas por TikTok”, señaló en declaraciones públicas, en relación a las pintadas con amenazas de tiroteos detectadas en baños de distintos colegios.

El fenómeno no es aislado: situaciones similares se registraron en otras provincias, lo que refuerza la hipótesis de una circulación nacional de este tipo de contenidos.

“Un síntoma social que se expresa en la escuela”

Desde el ámbito educativo, el coordinador de la Secretaría de Educación de la UEPC, Rolando Aiassa, planteó que los episodios deben leerse en un contexto más amplio. “Ahora adquiere un tinte mucho más complejo porque están planteando un tiroteo y en este contexto nos alerta bastante”, explicó.

El referente consideró que se trata de una problemática social más profunda: “Esto es claramente un síntoma de una sociedad altamente complejizada”, afirmó. Y agregó: “Hay una ruptura del lazo social que está siendo síntoma ni más ni menos que las escuelas”.

En esa línea, Aiassa llamó a analizar el trasfondo de estos mensajes: “Tenemos que pensar la enunciación de estos escritos. ¿Qué le está pasando a los adolescentes que en la escuela están haciendo este llamado de atención?”.