“Hay faltantes de vacunas" y es por falta de gestión, aseguró un infectólogo cordobés

En medio de versiones cruzadas sobre la disponibilidad de vacunas, desde el ámbito sanitario reconocen demoras en la provisión y la necesidad de contar con información clara sobre el stock en la provincia.

Según se planteó en el intercambio radial, desde el Gobierno nacional admitieron retrasos en la distribución, en un contexto que fue atribuido a una crisis regional que afecta la entrega a provincias y municipios. En paralelo, se aguardan precisiones oficiales sobre la cantidad de dosis disponibles en Córdoba.

“Hay faltantes de vacunas”, la advertencia de un especialista

El médico infectólogo Miguel Díaz señaló que la situación ya tiene impacto en la práctica cotidiana. “Hay faltantes de vacunas. Lo dice la propia gente cuando uno manda a vacunar”, explicó.

El especialista remarcó que, en el caso de la vacuna antigripal, la aplicación en esta época del año es clave, por lo que las demoras pueden convertirse en un problema sanitario relevante.

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Además, subrayó que si el propio Gobierno nacional reconoce retrasos en la entrega, “ya estamos teniendo un problema importante”.

Vacunas clave y riesgo de retrocesos sanitarios

Entre las dosis con mayor preocupación, Díaz mencionó la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), cuya disponibilidad consideró central en el actual contexto epidemiológico.

“Es una enfermedad emergente en las Américas”, advirtió sobre el sarampión, al tiempo que explicó que la baja en la cobertura de vacunación tras la pandemia y las dificultades en la provisión pueden reabrir escenarios ya controlados.

También alertó sobre posibles impactos en vacunas bacterianas (como cuádruple, quíntuple y séxtuple), vinculadas a enfermedades como neumonía, meningitis o tétanos. “Nos puede poner en un riesgo sanitario importante si el faltante es sostenido”, sostuvo.

Críticas a la gestión y rol del Estado

Díaz también cuestionó las explicaciones oficiales vinculadas a factores internacionales. “Las vacunas no vienen por el Estrecho de Ormuz, vienen de otro lado. Aquí hay un problema de gestión”, planteó.

Además, remarcó que el acceso a las vacunas depende de políticas nacionales, ya que las provincias no pueden adquirirlas por su cuenta, lo que refuerza la responsabilidad del Estado en garantizar la provisión.

“Las personas no pueden quedar en el medio de una disputa política o económica. Tienen que tener acceso a la salud”, concluyó.