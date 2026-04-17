Ranking de pizzas sin Córdoba: Una pizzería pone en duda el top 50

Il forno di Marco defendió su posicionamiento como una de las pizzerías más elegidas de Córdoba, tras más de diez años de trayectoria y relativizó el impacto de los rankings internacionales, en un contexto donde el sector gastronómico enfrenta dificultades económicas pero mantiene la demanda.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Kitty Oliva, responsable del local, analizó el presente del rubro y destacó la fidelidad de los clientes como principal indicador de calidad. La empresaria aseguró que el enfoque del negocio está puesto en la experiencia del consumidor más que en la competencia dentro de rankings. “Nosotros no nos focalizamos en participar en circuitos de comida ni en rankings, nos enfocamos en el producto y en la devolución que nos hace el cliente”, afirmó.

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En esa línea, remarcó el sostenimiento de la calidad a lo largo del tiempo como uno de los principales diferenciales del local. “Después de más de diez años, la gente nos sigue eligiendo y eso es una satisfacción enorme”, sostuvo.

Sobre el posicionamiento del sector en la ciudad, Oliva destacó el crecimiento de la oferta gastronómica y la consolidación de nuevas tendencias. “Córdoba ha crecido muchísimo en materia de pizzerías. Hoy la pizza de estilo italiano es tendencia en todo el mundo”, explicó.\

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En cuanto a la propuesta del espacio, subrayó el concepto integral del servicio. “No solo es una pizza, es una pizzería. Desde el servicio hasta los detalles, como despedir a los clientes con limoncello o hacer el tiramisú con mascarpone casero”, indicó.

Por último, hizo referencia a los costos del producto en medio de cuestionamientos sobre los precios. “La pizza no es solo harina y queso. Hay muchos otros costos que hacen que el producto tenga un determinado valor”, concluyó.