Escala la crisis en escuelas: investigan 61 amenazas y ya hay 8 imputado

La Justicia de Córdoba avanza en la investigación por la ola de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia, con un total de 61 denuncias registradas en distintos establecimientos. Los hechos, en su mayoría, se vinculan a pintadas con mensajes intimidatorios en baños y paredes.

La causa es encabezada por la fiscalía especializada a cargo de Soledad Carlino, que ya logró identificar a 15 responsables. De ese total, ocho son adolescentes de entre 16 y 18 años imputables, mientras que otros siete, menores de 16, fueron señalados como autores pero no pueden ser penalmente juzgados.

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Las actuaciones se concentran exclusivamente en Córdoba y abarcan casos en distintas localidades, como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. Los investigadores buscan determinar si existe una conexión entre los episodios o si se trata de un fenómeno de imitación.

Desde la Justicia advirtieron que estos hechos no son considerados bromas. “La movilización de recursos policiales, el pánico de los padres y la interrupción del ciclo lectivo no son gratuitos ante la ley”, señalaron fuentes judiciales.

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En las últimas horas, la Fiscalía Penal Juvenil avanzó con nuevas imputaciones a partir de la acumulación de pruebas, que incluyen análisis de cámaras de seguridad y testimonios. El caso continúa en investigación y no se descartan nuevas imputaciones en función del avance de las pericias sobre el resto de los hechos detectados en la provincia.