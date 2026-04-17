A través de un per saltum, el Gobierno le solicitó a la Corte Suprema que levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional decidió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema pidiéndole que intervenga en el conflicto judicial por la reforma laboral, dejando sin efecto la suspensión de varios artículos fundamentales de esta norma. La presentación se hizo a través de un “per saltum”, mecanismo que habilita saltar instancias judiciales intermedias, llevando el caso de manera directa ante el máximo tribunal, como medio de conseguir una solución rápida.

De acuerdo a la Agencia Noticias Argentinas (NA), la solicitud fue impulsada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y su fin es revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda que presentó la CGT (Confederación General del Trabajo).

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El Gobierno busca que la Corte valide la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar que dictó un juzgado laboral cuestionado la aplicación de la norma en toda Argentina. Desde el Ejecutivo remarcaron que ese tribunal no contaba con la competencia necesaria para decidir en una ley de alcance nacional, y agregaron que el máximo tribunal debe ser quien unifique los criterios en un conflicto legal que ya vivió varias instancias judiciales previas.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y ahora su futuro depende de la Corte Suprema. Con esta nueva estrategia, el oficialismo intenta agilizar los tiempos judiciales y poner en vigencia una de sus más importantes reformas económicas, mientras continúan los cuestionamientos desde el sindicalismo.

Integrantes de la Corte Suprema de Justicia

La CGT afirma que la judicialización de la reforma laboral será “una discusión larga” en los tribunales

Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, habló de la reforma laboral luego de que la Justicia suspendiera más de 80 artículos, afirmando que la judicialización será “una discusión larga” que seguirá en los tribunales.

El dirigente señaló el pasado 1 de abril que la Ley de Modernización Laboral, aprobada el 27 de febrero, “se extralimitaba” e iba contra la Constitución Nacional al atacar los derechos laborales, tal como lo indicó el fallo de la Justicia.

La Justicia Federal le quitó la reforma laboral al fuero del Trabajo y le dio aire al Gobierno

Además, el gremialista denunció que la gestión del presidente Javier Milei está generando una “sangría” que “está a la vista”: “El cierre de empresas y la cantidad de pérdida de puestos de trabajo que sucede a diario, llevará a que la industria nacional tienda a desaparecer”.

El cosecretario de la CGT, Cristian Jerónimo

También afirmó que “el país está sufriendo una enorme crisis por la apertura indiscriminada de importaciones que generó este Gobierno”. En ese contexto, aseguró que “vamos a seguir defendiendo a la industria nacional y, por sobre todas las cosas, vamos a seguir defendiendo nuestro país. Sin industria nacional no hay Nación”.

HM/DCQ