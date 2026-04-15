Reforma laboral en Argentina: una discusión que el mercado de talento ya venía anticipando

La reforma laboral en Argentina suele debatirse en clave política o ideológica. Sin embargo, en la práctica su impacto se mide en decisiones mucho más concretas: si una empresa decide o no abrir una posición, bajo qué modalidad contrata y cuánto riesgo está dispuesta a asumir al incorporar talento.

Desde el mundo del executive search, esa realidad se observa a diario en los procesos de búsqueda y en las conversaciones con líderes de negocio.

Reforma laboral: el fallo que aumentó la inseguridad jurídica

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El punto de partida es un mercado laboral con desequilibrios profundos. Más del 42% de los trabajadores en Argentina se desempeña en la informalidad, sin aportes jubilatorios ni cobertura de salud. Esta realidad no sólo afecta la protección social de las personas, sino también la productividad, la competitividad empresarial y la calidad de las trayectorias profesionales.

Cuáles son los objetivos de la reforma laboral

La reforma busca intervenir sobre varios frentes: incentivar la formalización, reducir costos laborales y facilitar la movilidad entre sectores. Sin embargo, es importante dimensionar su alcance. La escasa creación de empleo formal en la última década está estrechamente vinculada al bajo crecimiento económico: sin expansión sostenida de la actividad, ninguna reforma laboral por sí sola puede revertir la tendencia.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la formalización, que tiene como objetivo regularizar relaciones laborales no registradas y promover nuevas contrataciones en blanco. Este punto es especialmente relevante si se observa que la mayor parte del empleo informal se concentra en micro y pequeñas empresas, cuya productividad y estructura de costos muchas veces complejiza absorber las cargas del empleo formal.

Al mismo tiempo, el mercado de trabajo ya venía transformándose. Muchas compañías operan hoy con esquemas híbridos que combinan empleo tradicional, contratación independiente y trabajo remoto internacional, como respuesta a la volatilidad macroeconómica y a la necesidad de mantener competitividad en un entorno cambiante.

Reforma laboral suspendida: por qué podría beneficiar a las empresas

Desde la perspectiva del mercado de talento, las leyes laborales funcionan como una infraestructura invisible: cuando son claras y estables, facilitan la movilidad profesional y la expansión empresarial; cuando son inciertas o contradictorias, tienden a generar mayor cautela, soluciones informales y procesos de contratación más largos y conservadores, lo que impacta directamente en la velocidad de incorporación de talento y en las oportunidades de desarrollo para los profesionales.

En definitiva, las reformas laborales no pueden pensarse por fuera del contexto en el que se implementan: sus efectos serán graduales y estarán condicionados por la evolución de la economía. El crecimiento del empleo formal dependerá de la capacidad del país para fomentar y sostener crecimiento, inversión y estabilidad a lo largo del tiempo.

(*) Executive Search Manager de High Flow