La interna libertaria arde en territorio bonaerense: otra vez, los militantes de Caputo enojados con Pareja

Como si en La Libertad Avanza no sobraran los frentes abiertos, en las últimas horas se reavivó la ya clásica pelea entre Sebastián Pareja, hombre de Karina Milei, y el sector que responde a Santiago Caputo. El avance judicial en una causa que se inició por la denuncia del diputado contra un grupo de tuiteros caputistas y los rumores sobre la salida de Agustín Romo de la presidencia del bloque en la Legislatura provincial volvieron a exponer una interna que el oficialismo nunca terminó de ordenar.

En las dos tramas hay matices y, en principio, se trata de asuntos menores, al menos si se los compara con las revelaciones diarias (y cada vez menos claras) sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el último dato de la inflación y las encuestas que parecen preocupar al Gobierno. Sin embargo, pueden servir para medir el clima libertario. Spoiler alert: los ánimos están caldeados.

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Agustín Romo y Juan Osaba: enroque en la Legislatura provincial

Ya parece ser una certeza que Romo dejará de ser el presidente del bloque para convertirse en el próximo vicepresidente 1º de la Legislatura bonaerense. El dirigente hará un “enroque” con el legislador platense Juan Osaba, de máxima confianza de Pareja.

En X, el periodista Pablo Lapuente Escobar contó que la decisión se tomó el miércoles por la noche. “Las partes buscaron terminar con el malestar interno que había con la conducción de la bancada violeta. A su vez, el parejismo se garantiza con Osaba controlar hasta la última letra de los proyectos y acuerdos políticos”, agregó.

Todas las fuentes consultadas por PERFIL confirmaron que ese sería el camino, que se concretaría en la próxima sesión, para la cual falta más de un mes. En el medio todavía pueden pasar cosas.

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Sin embargo, no todos coinciden en cómo se llegó a esta “salida salomónica”. La campaña bonaerense de 2025 estuvo atravesada por esta interna salvaje, en la que se impuso el sector de Pareja. La salida de Romo de la jefatura del bloque se daba por sentada, pero sucedió.

Hay quienes dicen que se le ofreció al joven dirigente un “cargo más elevado” dentro de la provincia, pero que él lo rechazó. Otros cuentan que Romo siempre quiso la vicepresidencia 1º, pero que terminó en manos de Osaba solo porque el parejismo no quiso ceder ante ningún pedido.

La tensión habitual entre los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo

La relación siempre fue tensa. Sin embargo, en las últimas semanas hubo un tema que profundizó aún más el malestar: la difusión de un proyecto de ley para eliminar una de las cámaras de la Legislatura (el Senado). La iniciativa fue presentada por el legislador bahiense Héctor Gay de manera individual, a pesar de que Pareja quería convertir a la “unicameralidad” como su próxima bandera de campaña.

En el universo del diputado lo consideran un tema de fondo. Pretendían dar la discusión en el marco de una reforma constitucional y no a través de una iniciativa aislada. En este sector apuntan como responsable de “desavenencia” a Romo, por no “ordenar” a los legisladores ni tener control sobre la agenda parlamentaria.

La versión que lo da como “ganador” de la pulseada a Romo señala que, al final, el dirigente consiguió el puesto que quería.

El enojo de Las Fuerzas del Cielo con Pareja, capítulo mil

En paralelo al lío de la Legislatura, esta semana, la fiscal de Delitos Complejos Celsa Ramírez imputó y citó a indagatoria a once tuiteros del universo digital de Caputo. La causa se inició por una denuncia que presentó Pareja en septiembre de 2025, en plena campaña, cuando acusó a una serie de cuentas por haber difundido su número de teléfono.

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Según publicó La Nación, a los tuiteros se los acusa de tres delitos: amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones. El avance judicial generó furia en la militancia de Las Fuerzas del Cielo. El abogado Jeremías Rodríguez, uno de los imputados, es uno de los que tomó la posta y lleva 24 horas sugiriendo todo tipo de acusaciones contra el armador bonaerense. “Se vienen cositas, yo también investigo. Hay gente que no se sabe cómo sostiene el nivel de vida que tiene con un pequeño sueldo de funcionario público (sic)”, escribió en sus redes.

En este contexto, Daniel “El Gordo Dan” Parisini tomó el guante en el canal de streaming Carajo y aseguró: “Ustedes ya saben toda mi opinión con este tema, lo vengo diciendo desde el año pasado y llegué a pedir la renuncia de Pareja. No pasó, lo mantuvieron. Serán las decisiones de las autoridades del partido, perfecto. Pero en estos casos siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas, que dieron la batalla de las pantallas”. Y agregó: “Me parece poco inteligente esta estrategia de salir a denunciar tuiteros”.

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En el mundo de Pareja cayó pésimo el descargo y repitieron que la difusión del número del dirigente corrió los límites. Al parecer, decidió denunciar luego de recibir hostigamientos por mensajes. De todas formas, aclaran que el diputado presentó la denuncia, pero que decidió no presentarse como querellante y que ni siquiera está al tanto del avance de la causa.

Desde otro punto de vista, hay quienes sostienen que el avance judicial de Pareja contra los propios fue un límite que se corrió. Sobre el descargo de “El Gordo Dan” hay una lectura menos “internista”: “No podía quedarse callado y no decirle nada a la militancia que está con Javier Milei desde el primer día”, dicen.

Hay un sector libertario preocupado por contener a los jóvenes que se sumaron al armado original de La Libertad Avanza, que se impuso con una agenda anticasta y anticorrupción. A ellos les intentó hablar El Gordo Dan, con la idea de transmitir que algo de eso sigue vigente. Cada vez son menos en ese barco: uno de los últimos en despegarse del karinismo de forma definitiva fue Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, que arremetió contra Adorni. Y los pocos que quedan se pelean entre sí.

ML