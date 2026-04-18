A un año del incendio de Apross: Se quemaron pruebas y la credibilidad de la Justicia

En medio de un proceso judicial por una mega estafa a la administradora de salud, el 18 de abril de 2025 se incendió parte del edificio central de Apross y a las veinticuatro horas posteriores, se perpetró un robo de computadoras denunciado por el Bloque del Frente Cívico en los Tribunales Provinciales.

Está claro que no les alcanzó con el incendio para hacer desaparecer pruebas de la corrupción que viene castigando a este organismo. Algo había quedado que preocupó y había que hacer desaparecer.

Incendio en Apross: qué pasó en las horas previas a que se desataran las llamas y qué áreas se quemaron

La desidia, la ineficiencia, la indolencia, la corrupción, son algunos de los signos distintivos del desmanejo que el Peronismo le imprimió a Apross durante estos últimos veintisiete años de gobierno considerada como la caja negra de la política.

Seiscientos mil cordobeses que sufren diariamente las consecuencias de la inoperancia son rehenes de esta pésima prestadora de servicio de Salud.

Pasó un año y la justicia todavía no tiene el informe de las pericias que nos deben decir cómo se originó este incendio. Otro encubrimiento vergonzoso. En el incendio del Consejo Deliberante de Córdoba en el 2005, a las 48 hs el Fiscal Weiss dio por concluida la pericia de Bomberos. En el caso del incendio del teatro Comedia del 2007, a cuatro días de ocurrido, el Fiscal Bringas dio a conocer el resultado de las pericias. No hay justificativo para semejante demora.

Vamos a seguir reclamando hasta que la justicia se expida y nos diga qué fué realmente lo que sucedió.

Escuchamos en estos días al Gobernador Llaryora reclamar por la situación del Pami, pero no hablar sobre Apross, cuya responsabilidad es absolutamente suya. Llaryora debe saber que se empieza por casa. Y acá, nada está en orden.

No lo escuchamos a Llaryora reconocer a nuestros jubilados provinciales que sufren diariamente las consecuencias desastrosas de su administración. También es una crueldad desatenderlos.

Apross está en crisis. A los afiliados les cuesta cada vez más el aporte para sostener estos malos servicios. Tienen que esperar hasta cuatro meses para obtener un turno para un especialista. Y ni hablar de lo que sucede en el interior provincial. El padecimiento se multiplica exponencialmente, los profesionales no quieren prestar sus servicios y la resignación se transformó en el denominador común.

El incendio seguramente quemó mucha prueba, pero no va a hacer desaparecer la historia ni la realidad de una administradora de salud fundida, presa de la corrupción y el desmanejo. La justicia desde hace muchos años, sin las vendas en sus ojos.

* Walter Nostrala - Legislador provincial - Jefe de bloque Frente Cívico