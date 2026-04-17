En los últimos días, Manuel Adorni utilizó su cuenta de X para responder —de manera indirecta y también explícita— a la causa judicial en la que fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito. No hubo un único descargo formal largo, sino una serie de posteos con tono político, irónico y defensivo.

Adorni apuntó a que la investigación forma parte de una maniobra política o mediática. En esa línea, buscó instalar que se trata de una operación en su contra más que de un expediente con sustento judicial. Y en una serie de posteos respondiendo a otros usuarios, el jefe de Gabinete usó las redes sociales para decir lo que no se anima a decir en público.

Es que después de la última conferencia de prensa Adorni se encerró en el más absoluto hermetismo y solo aparece en fotos acompañado por Karina Milei en distintos actos donde la hermana menor del presidente hace explícito su apoyo al cada vez más acorralado funcionario por las denuncias en su contra.

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Así, el jefe de Gabinete volvió a las redes sociales con un tono irónico para despacharse sobre la causa judicial que afecta su futuro político. Primero arrancó ironizando sobre Axel Kicillof.

Luego continuó con otros posteos sobre hacer pedidos a domicilio.

Continuó con otra ironía haciendo una sutil comparación sobre su causa judicial.

Y finalizó desmintiendo una "acusación gravísima" (sic).

Reunión de la Mesa Política

En un contexto atravesado por nuevos movimientos judiciales en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió reactivar la mesa política del oficialismo con el objetivo de ordenar la agenda parlamentaria y reencauzar la gestión.

De acuerdo a fuentes con acceso al Ejecutivo, el encuentro fue convocado para este viernes a las 11 y tendrá como meta principal saldar las discusiones pendientes para establecer cuáles serán los proyectos prioritarios en el Congreso de la Nación Argentina en las próximas semanas.

Con el respaldo de los Milei, un Adorni acorralado por las denuncias encabeza la reunión de la Mesa Política

Para la reunión de este viernes se espera la presencia de figuras clave del armado político: el ministro del Interior, Diego Santilli; la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el presidente de Diputados, Martín Menem; el operador político Eduardo Lule Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. No se descarta la participación de Karina Milei, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, estará ausente por un viaje a Estados Unidos.

En el oficialismo reconocen que buscan imprimirle mayor dinamismo a la gestión para sostener la iniciativa política. “Hay que activar desde la gestión y poner en discusión los temas pendientes”, deslizó una fuente cercana al despacho presidencial. Sin embargo, con el correr de los días, ese objetivo aparece cada vez más desafiante.

FL/ff