Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT) desde el pasado 5 de noviembre, anticipó los próximos pasos de la central obrera, que a su juicio es el único bastión de resistencia contra el gobierno de Javier Milei. Con muchas críticas contra la gestión libertaria, aseveró que el per saltum que presentó el oficialismo para mantener la reforma laboral solo demostró “desesperación”.

—¿Cómo se prepara la CGT para la movilización del 30 de abril?

—Va a ser una marcha multitudinaria, conmemorando el Día del Trabajador y un año de la partida del Papa Francisco. Así que vamos a hacerle un pequeño homenaje con una gran misa de cierre de esa gran movilización que convoca a personas y organizaciones del sector cultural, estudiantil, social. A todos aquellos que quieran mostrar su descontento con este programa económico que tanto daño está haciendo.

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—¿Esta marcha será especial por el descontento que crece contra el Gobierno?

—Ojalá. El mensaje que tratamos de transmitir es que le tendemos el brazo a toda la gente que rechaza las políticas del Gobierno que van a contramano de los intereses del pueblo argentino. Está a la vista cómo desfinancian las universidades, al PAMI con un impacto negativo en nuestros jubilados y jubiladas, con los discapacitados. Son todas políticas que tienen un impacto negativo en el conjunto de la sociedad y que encima ellos se jactan que el rumbo es el correcto, que no van a corregir. Vamos a mostrar un repudio contundente porque lo que hay es destrucción del puestos de trabajo y empresas. El salario está pulverizado y encima ellos se paran arriba de las homologaciones cuando siempre se jactan que no les interesaba intervenir en las negociaciones entre privados.

—¿Cree que no habrá mejora en el corto plazo?

—No. La inflación de marzo fue del 3,4% y sigue subiendo. Pasa, lamentablemente, que los funcionarios de este Gobierno miran solamente su metro cuadrado y no miran lo que pasa afuera. No solamente en el área metropolitana de Buenos Aires sino lo que sucede en todo el país. La gente la está pasando muy mal.

—¿Todo el Gobierno está en la misma sintonía? ¿O hay sectores más proclives al diálogo?

—Muchos de los funcionarios con algún tipo de oficio que tiene el Gobierno y que no improvisan tienen muy claro que la situación está difícil y que el rumbo no es el correcto. Pero ninguno se empodera y tiene la capacidad de plantear algo distinto. Está a la vista: hay un grado de obsecuencia que le hace muy mal al Gobierno. Y hoy estamos padeciendo esto: no se cuida la productividad y no hay forma de que una empresa argentina, con las desregulaciones que hay, pueda ser competitiva.

—El Gobierno presentó un per saltum ante la Corte para que quede sin efecto la suspensión de la reforma laboral ¿Qué opinión tiene?

Bueno, demuestra la desesperación que tienen y que empiezan a actuar de una manera poco democrática. Porque quieren acelerar tiempos y distintos pasos administrativos. No entiendo por qué, cuál es la desesperación de ellos. Hasta acá la Justicia nos viene dando la razón de que esta ley es inconstitucional. Hoy, ningún gremio que está dentro de la CGT está permitiendo que cambien derechos adquiridos.

—¿Convocar a un paro general está en el radar ante esta situación?

—Esa es una herramienta estratégica que tiene el movimiento obrero que nunca se descarta. Pero es una decisión que hay que construirla, no es que el paro se dictamina de un día para el otro, se construye. Y en la CGT conviven distintas expresiones y todo se decide en el seno del consejo directivo y con un gran grado de consenso, como pasó con la última medida de fuerza que tuvo un gran impacto. (

—Hay gente que mira al Frente Sindical de Aguiar y Furlán con una agenda totalmente distinta de la CGT, quizás más combativa ¿Es así?

—Soy muy respetuoso de cada organización sindical, más allá de pertenecer o no pertenecer a una central sindical. Tiene su propia autonomía. Cada secretario general, por traslado de su organización sindical, puede decidir su propia estrategia y su propio rumbo. Si los compañeros construyeron un espacio en el cual ellos se sienten representados entre ellos, bienvenido sea. Ellos sabrán por qué construyen ese espacio. Pero te puedo decir que la CGT siempre tuvo muy en claro cuáles son los intereses que representa y siempre se puso enfrente de este Gobierno que fue contra los derechos laborales. Con el DNU 70/2023, ni bien asumió este oficialismo, la CGT convocó a un paro con movilización. Después se hicieron 4 paros generales y 13 movilizaciones. Hoy, el bastión de resistencia que tiene el Gobierno es el movimiento obrero, es la CGT.

—Adorni siempre consideró que la CGT es el ejemplo de la casta sindical ¿Qué opinión le merece lo que sucede?

—Queda a la vista que la casta son ellos. Se reían de los trabajadores, denostaban al periodismo. Tenían el código de la moralidad y de ética y hoy les está entrando el agua por todos lados. Quedó demostrado el grado de impunidad que tuvieron: una persona que supuestamente tenía un salario de 3 millones de pesos termina haciendo una vida rico. Esperemos que la Justicia actúe como corresponde y que muy rápidamente se esclarezca la situación. Está a la vista todo, ya tiene la condena de la sociedad, la condena más grande.

—¿Cómo ve el rol del Partido Justicialista?

—Se tiene que despertar. Nosotros vemos que la política muchas veces está alejada de la realidad y termina discutiendo pequeñas internillas que no le resuelven la vida a nadie. No hay un dirigente que esté capitalizando el enojo que hay contra el Gobierno. Se están viendo el ombligo.

—¿Axel Kicillof o Cristina Kirchner?

—No nos sobra a nadie. La verdad que si uno tiene algún pensamiento o alguna posición sobre los compañeros, hay que expresarlo y decirlo. Axel es el gobernador de la provincia, tiene todo su derecho de ser candidato a presidente Pero el peronismo tiene la responsabilidad de construir un gran frente con todos aquellos sectores que entiendan que pueden aportar y que también quieren jugar.No hay que ponerle un cepo a nadie.

—Esta semana se estuvo hablando en diputados sobre cambios en el código aduanero, ¿qué opinas de eso? ¿tienen conocimiento de esto?

— La verdad es que no conocemos lo cambios en profundidad. Sí estamos enterados de algo que dejaron trascender, que es como todo lo que impulsa este Gobierno. Como nos tienen acostumbrados. Nos preocupa por demás que se busque debilitar toda esa estructura que sabemos lo que representa. La aduana es la primera barrera para proteger la industria nacional, para controlar todo lo que entra y sale del país, para que no nos llenen de productos extranjeros que terminan destruyendo nuestras industrias. Principalmente el grado de responsabilidad y profesionalismos que tienen los compañeros de SUPARA con los trabajos que llevan adelante.

Son trabajadores muy capacitados que llevan adelante ese rol estratégico. Sumado que trabajan en conjunto con otro gremio hermano de la actividad, que es AEFIP, siendo los únicos Gremios que representan a los trabajadores fiscales y del Control aduanero, a través de una institución tan importante como es el ARCA. Pero vamos a estar ahí para acompañarlos, defenderlos, para defender su actividad, no vamos a permitir que hagan lo que quieran. Todas estas acciones pasan por este muchacho Federico Sturzenegger y que muchas veces viene con esas ideas locas que terminan destruyendo distintos organismos, como está pasando también con la carne, que después la gente ya no puede exportar carne, porque la terminan rechazando porque destruyó el SENASA.

Así que me parece que tenemos que tener muy claro que las cosas que funcionan bien hay que cuidarlas. Y, en este caso, la aduana, y todo el ARCA donde hay dos organizaciones hermanas, y nosotros vamos a estar ahí cerca para respaldarlos y defender su actividad.