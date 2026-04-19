Netanyahu recibió a Milei y lo destacó como "un gran amigo de Israel"

En el marco de la visita que inició este domingo 19 de abril a Israel, el presidente Javier Milei pasó inicialmente por el Muro de los Lamentos y luego fue recibido en por el premier Benjamin Netanyahu, un aliado político al que apoyo con vehemencia en todos sus discursos, al punto que ha llegado a señalar a Irán como enemigo de la Argentina, o definirse a si mismo durante una visita a Estados Unidos como "el presidente más sionista del mundo".

“Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, posteó Netanyahu en su cuenta oficial, reforzando la estrecha relación entre ambos gobiernos.

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Conferencia de prensa

Milei y Netanyahu ofrecieron una conferencia de prensa, anunciando avances en la relación bilateral, entre ellos la creación de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, además de un acuerdo estratégico de temas de tecnología relacionados con la inteligencia artificial.

Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea entre Buenos Aires y Tel Aviv”, tendiente obviamente a fortalecer turismo y negocios entre ambos países.

El acuerdo de los servicios aéreos lo firmaron el canciller Pablo Quirno y la ministra de Transporte israelí, Miri Regev.

Milei también destacó la firma de un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial, considerando que "Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo”.

Ese acuerdo fue rubricado por el canciller Quirno junto al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, en el marco de una agenda orientada a profundizar la alianza estratégica en sectores clave como tecnología, innovación y conectividad.

Detalles de la visita

La visita presidencial se produce en un contexto internacional complejo, con el conflicto en Medio Oriente como telón de fondo. Milei arribó a Tel Aviv en la madrugada, visitó el Muro de los Lamentos y tiene previsto participar de la ceremonia del encendido de la antorcha en el Monte Herzl por el Día de la Independencia de Israel, consolidando una agenda cargada de gestos políticos y acuerdos bilaterales.

Milei estará hasta el miércoles en Israel, y se espera que mantenga diversas reuniones con autoridades israelíes y otros actividades simbólicas y de tono religioso, como su paso por el Muro de los Lamentos apenas llegado a ese país, uno de los sitios más sagrados del judaísmo.

Además de profundizar la relación bilateral, la visita de Milei refuerza el apoyo a nivel político que le otorga a la administración de Netanyahu, y además podría resolverse el ya anunciado y siempre póstergado traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

Mientras tant, la Guerra en Medio Oriente será el telón de fondo de estos días, con alternativas frente a Irán que en algunos momentos parecen avanzar hacia negociaciones y alto el fuego, y a cambio, como este sábado, volver a los ataques en el estrecho de Ormuz, que llevaron hoy al presidente Donald Trump a volver a las amenazas contra el régimen de Teherán.

El encuentro entre ambos líderes se produce en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones en Medio Oriente y el conflicto con Irán, donde Argentina manifestó un alineamiento claro con Israel y Estados Unidos.

HB