Ha-Joon Chang: “Con Hayek, como con Marx, sus defensores tienden a adoptar posiciones muy extremas”

—Los aranceles de Trump generaron en marzo de 2025 una conmoción que muchos compararon con el crack del 29. Meses después, el mundo parece haberse acostumbrado a convivir con esa incertidumbre. ¿Estamos ante una reconfiguración estructural del orden comercial internacional o ante una crisis pasajera que se resolverá por negociación?

—Estamos atravesando un proceso de reestructuración muy, muy importante, porque el señor Trump ha estado aplicando políticas muy drásticas sin consultar realmente a los países socios. Pero esto se viene gestando desde hace tiempo, porque Estados Unidos, al principio, cuando China se abrió e ingresó a la economía mundial, se benefició mucho al deslocalizar producción e importar bienes baratos desde China, entre otras cosas. Pero China ha ido, de manera muy deliberada, mejorando y sofisticando su economía. China está a la cabeza en muchísimas industrias, como la construcción de barcos, las de los semiconductores; en algunas áreas están incluso por delante de otras, como la energía renovable, los paneles solares, las turbinas eólicas, los vehículos eléctricos. Se está poniendo al día muy rápidamente en áreas como la inteligencia artificial. Básicamente, Estados Unidos se ha sentido amenazado con el ascenso de China. Y el ascenso de China ha afectado enormemente al resto del mundo. Hace 15 años, el principal socio comercial de Argentina era Estados Unidos, ahora es China. De hecho, en el mundo en desarrollo, excepto en unos pocos países de Centroamérica, como México y en el sudeste asiático, Malasia por ejemplo, China es el socio comercial número uno o número dos. Los estadounidenses se sienten muy amenazados. Pero en mi opinión, han reaccionado demasiado tarde y lo están haciendo de forma muy desorganizada. Así que no creo que vaya a tener éxito, haciendo todas estas cosas extraordinarias, como socavar el orden comercial internacional, que llevó a atacar y culpar a otros países por su propio fracaso y a aislarse de los demás. Y ahora, algunos países han empezado a pensar en construir un orden económico internacional sin los Estados Unidos. Va a ser difícil, pero es más fácil de lo que la gente piensa, porque Estados Unidos podría producir el 25% de la producción mundial, pero en términos de comercio internacional, solo representa alrededor del 11%. Es una economía muy cerrada. De hecho, es más posible de lo que la gente piensa. Y ¿quién sabe? Teniendo en cuenta la forma en que está enfrentando a casi todo el mundo, Groenlandia, la guerra en Irán, los aranceles, etc., tal vez pasemos a otra fase de la evolución global.

"EE.UU reacciona demasiado tarde y muy desorganizadamente en su reindustralización"

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—Usted escribió “Patear la escalera” hace más de veinte años, argumentando que los países ricos usaron el proteccionismo para desarrollarse y luego se lo negaron al resto. ¿Siente que Trump, paradójicamente, le está dando la razón?

—Sí, tal vez, porque el título del libro, “Patear la escalera”, viene del economista alemán del siglo XIX Friedrich List, quien criticó a los ingleses por predicar el libre comercio, señalando que lo predicaban para otras personas, pero si nos fijamos realmente en la historia inglesa, ¿cuándo practicaron el libre comercio? Solo después de convertirse en la economía industrial más fuerte del mundo, recién ahí comienzan a predicar el libre comercio. Antes de eso, eran muy proteccionistas, tenían subsidios gubernamentales y todo tipo de intervención gubernamental para fortalecer la economía industrial. Como decía List, esto es como si alguien subiera a la cima con una escalera y cuando llega, patea la escalera para que otras personas no puedan seguirlo. Ahora, Gran Bretaña hizo eso por primera vez cuando Estados Unidos se convirtió en el líder, por así decirlo, hizo lo mismo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue, literalmente, la economía más proteccionista del mundo durante aproximadamente un siglo. Los países siguieron haciendo eso cuando los europeos necesitaron reconstruir sus economías tras la Segunda Guerra Mundial. Los economistas utilizaron inicialmente medidas proteccionistas bastante fuertes. Cuando se recuperaron, empezaron a predicar el libre comercio a países en desarrollo, como mi propio país de origen, Corea del Sur, o Argentina. Y ahora Estados Unidos está haciendo algo realmente extraordinario, diciendo a otras personas que tienen que volver a construir esta escalera para ellos, otra vez, porque tienen que seguir siendo geniales y ya no lo son; obligando a otros países a no venderles a bajo precio, porque les imponen aranceles. Haciendo que países como Japón, Corea y Alemania inviertan en los Estados Unidos para reconstruir su industria manufacturera. Por lo tanto, se trata de una forma de proteccionismo muy, muy extraña, que en realidad no consiste en patear la escalera, sino en obligar a otros países a construir una escalera para los Estados Unidos.

"Algunos países piensan en construir un orden económico internacional sin Estados Unidos"

—La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China está redibujando las cadenas globales de valor. ¿Qué oportunidades concretas abre esa fractura para países como Argentina y el resto de América Latina, y qué riesgos implica quedarse mirando sin una estrategia?

—Los estadounidenses y, en menor medida, los europeos quieren reconstruir su cadena de suministro global para controlar una mayor parte de las principales actividades industriales. Pero desafortunadamente, no está sucediendo realmente. Se habla mucho de ello. Pero, por ejemplo, por qué Donald Trump retira su amenaza de imponer aranceles muy altos a China, porque China amenaza a los Estados Unidos con su control sobre los minerales de tierras raras. Se trata de minerales muy poco conocidos que se necesitan para fabricar chips de alta tecnología e imanes de alta tecnología que se necesitan para la geolocalización y cosas por el estilo. China, a partir de la década de 1990, ha desarrollado una enorme capacidad para procesar estos minerales, produce una gran cantidad. Pero lo que es más importante, importa todos estos minerales de otros países, los procesa y, según el mineral en particular, entre el 70 y el 90% de estos minerales los produce, procesa y vende China. Ahora, cuando Donald Trump amenaza a China con aranceles altos, China dice: “Está bien, entonces no vamos a venderles estos minerales”. Y las empresas estadounidenses gritan porque no pueden fabricar tantas cosas si no obtienen estos minerales de tierras raras. Ahora, la razón por la que les cuento esta historia es que el dominio de China en tantas industrias se construyó durante décadas. Estados Unidos quiere reconstruir las cadenas de suministro, pero esto va a llevar décadas. Incluso si Donald Trump tuviera una estrategia muy enfocada, llevará décadas. Desafortunadamente, su estrategia es muy, muy difusa, porque protege a todas las industrias. Y a partir de las experiencias de los países que han utilizado con éxito el proteccionismo para desarrollar sus industrias, sabemos que una protección más centrada es más eficaz. Pero, lamentablemente, Donald Trump está intentando protegerlo todo. Y, como resultado, esta reconfiguración de las cadenas de suministro no está sucediendo.

—Europa parece incapaz de responder con una política industrial unificada al desafío de EE.UU. y China. ¿Está la Unión Europea en riesgo de convertirse en el gran perdedor de esta reconfiguración?

—Sí, de hecho, creo que existe un gran peligro, porque Europa tiene muchas capacidades tecnológicas subyacentes y mano de obra altamente cualificada, universidades, investigación, etc. Por lo tanto, no es que sea incapaz de hacer estas cosas, pero lamentablemente la Unión Europea no tiene una estrategia industrial coherente. Todos estos esfuerzos son simplemente difusos, porque un país dice algo y otro hace otra cosa. Necesita unificar sus acciones. Por ejemplo, la manera en que en los viejos tiempos, Francia, Alemania, el Reino Unido, cuando formaba parte de la Unión Europea, y España trabajaban juntos para construir un Airbus. Eso fue posible gracias a una cooperación muy concertada entre estos países. Lamentablemente, no estamos viendo eso. Así que empiezo a preguntarme si Europa tiene lo que hace falta para estar a la altura en esta carrera.

"La Unión Europea no tiene una estrategia industrial coherente; todos sus esfuerzos son difusos"

—La Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips y Ciencia fueron las apuestas de Biden por reindustrializar Estados Unidos vía política industrial. Trump los desmanteló apenas asumió y los reemplazó por aranceles. ¿Son los aranceles un sustituto válido de la política industrial, o son una herramienta completamente distinta que no resuelve el problema de fondo?

—Los aranceles pueden crear el espacio en el que las empresas pueden protegerse de la competencia externa. Las empresas pueden invertir y aumentar su productividad. Esto es lo que ocurrió en los Estados Unidos en el siglo XIX, cuando estaban muy por detrás de Gran Bretaña y de otros países europeos. Proporcionaron una protección muy sólida a las industrias claves. Y detrás de este muro arancelario, estas empresas pudieron invertir y aumentar la productividad. Lo mismo ocurrió con Alemania a finales del siglo XIX, también Japón y Corea a mediados del siglo XX. Pero el problema es que si solo se utilizan aranceles, no hay garantía de que estas empresas protegidas vayan a invertir y aumentar la productividad. Esto es, en cierto modo, lo que ocurrió en Argentina. El gobierno brindó la protección, pero no logró obligar a estas empresas a invertir y aumentar la productividad y, finalmente, convertirse en competitivas a nivel internacional. Y no veo nada de esa estrategia en la política arancelaria de Donald Trump, porque ni siquiera está poniendo la condición de que al brindar esta protección arancelaria, las empresas tienen que presentar un plan para convencerlo de que dentro de cinco o diez años podrá ser competitivo internacionalmente porque, a corto plazo, los aranceles son una imposición costosa, porque están encareciendo las cosas para sus consumidores nacionales. Por lo tanto, la única justificación del arancel es que brinda a sus propias empresas nacionales la oportunidad de aumentar su productividad y, eventualmente, ser competitivas internacionalmente. Ahora, no hay ningún plan para esas cosas en la estrategia arancelaria del señor Trump. Y tanto el señor Biden y el señor Trump no han abordado lo que, en mi opinión, es la debilidad más importante de la economía estadounidense en las últimas tres décadas, que es que las empresas estadounidenses no han invertido, porque están regalando gran parte de sus beneficios a los accionistas en forma de altos dividendos y la recompra de acciones. Se trata de una práctica en la que las empresas compran sus propias acciones para que los precios de las acciones suban y los accionistas puedan sacar provecho de la venta de sus acciones. En los últimos treinta años, las corporaciones han absorbido entre el 90% y el 95% de los beneficios de las empresas estadounidenses, y muchas de ellas han regalado todos estos beneficios, no invirtieron y pidieron dinero prestado para recomprar acciones, vender activos, y así se han debilitado enormemente. Es una cifra asombrosa. En 1950, los Estados Unidos producían el 60% de la producción manufacturera mundial. Ahora, piensas que China hoy en día lo fabrica todo. Pero China todavía produce solo alrededor del 30%. Hoy en día, Estados Unidos produce solo entre el 16% y el 17%. En algunas industrias, los estadounidenses han perdido la capacidad de producir cualquier cosa; la construcción naval, por ejemplo. Es un país cuyo dominio militar depende en gran medida del poder de su vecino. Los Estados Unidos construían diez barcos al año; los coreanos, ochocientos; los chinos, 1.700. Su capacidad de producción se ha debilitado demasiado. Y la razón principal de esto es que, excepto en sectores como la inteligencia artificial y la biotecnología, las empresas estadounidenses no han invertido. Y a menos que abordemos la falta de inversión reduciendo la influencia de los accionistas a corto plazo, sea cual sea la protección que se dé a las empresas estadounidenses, no van a invertir ni a aumentar su productividad.

"Excepto en la IA y la biotecnología las empresas estadounidenses no han invertido"

—¿Usted cree que podría emerger una nueva forma de “Patear la escalera”, ahora basada en el control del conocimiento y la tecnología?

—Sí, absolutamente. Ya está surgiendo, sobre todo porque no tanto en la biotecnología, sino en áreas como los servicios de internet, la inteligencia artificial, etc., lo que se denomina industria de redes, en la que, una vez que se controla la red, se convierte en monopolista. En ese sentido, los países ricos han pateado la escalera en las últimas décadas, porque después del Acuerdo sobre la Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio en la Organización Mundial del Comercio, que comenzó en 1995, la protección de las patentes se ha fortalecido tanto, que incluso muchos economistas estadounidenses, como, por ejemplo, el profesor Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel, dicen que ahora hay demasiada protección para estas granjas tecnológicas. Pero cuando lo piensas, si quieres el libre comercio, por qué proteges a estas empresas de tecnología. Para que sepan que los países ricos saben que, al proteger estas patentes, pueden evitar que otros países se pongan al día. Por eso, a pesar de que la OMC se centra principalmente en el libre comercio, han restringido el libre intercambio de ideas, porque quieren proteccionismo para las ideas, que es lo que necesitan para controlar la economía mundial. Así que esa ha sido otra forma enorme de dar una patada a la escalera. Mi libro habla un poco de ello, pero obviamente no de la IA, etc., pero históricamente, los países ricos siempre quisieron una mayor protección de las patentes, pero los países más pobres no querían eso, porque si no puedes copiar la tecnología de otras personas, ¿cómo puedes ponerte al día con ellas?

LA ARGENTINA DE MILEI. “Sea cual sea el régimen que haya tenido en Argentina, ya sean peronistas o el señor Milei, siempre existió un problema con la sobrevaluación de la moneda”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—Usted ha señalado que el libre comercio no es neutral y siempre favorece a quienes ya tienen ventajas acumuladas. En ese marco, ¿tiene sentido que Argentina firme acuerdos de libre comercio bilaterales, como el que impulsa el gobierno con Estados Unidos, por fuera del Mercosur?

—Muchos países han firmado un acuerdo bilateral de libre comercio con los Estados Unidos, incluida mi Corea del Sur natal. Pero el problema es que el libre comercio estadounidense, los llamados acuerdos de libre comercio, no tienen que ver realmente con el libre comercio. Es posible que exista el libre comercio de materias primas. Cuando se trata de ideas, quieren una protección más sólida. Acuerdo de libre comercio con EE.UU.; por lo general, aunque algunos países como Australia han negociado esa parte del acuerdo, tienen un acuerdo llamado Mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS), que básicamente favorece a las empresas extranjeras que invierten en su país pidiéndoles una compensación porque tenían, no sé, una regulación ambiental. Por lo tanto, es un elemento muy tóxico. En las últimas dos décadas, países como Sudáfrica e India y, recientemente, Colombia, han declarado que no van a aceptar este mecanismo internacional de ISDS. El acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos es mucho más restrictivo que ser miembro de la OMC o firmar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur o quien sea. Deben tener cuidado. Puede haber razones por las que aún quieras hacerlo. Pero en el caso de Argentina, no lo sé. Básicamente, hace tiempo que necesita reconstruir su industria manufacturera. A fines de la década de 1970, el 38% del PIB de Argentina provenía de la industria manufacturera. De acuerdo, gran parte de ella era ineficiente y estaba excesivamente protegida, etc., pero ahora representa alrededor del 13% o el 14%. Y si firman este acuerdo, no solo con EE.UU., sino con cualquier país rico que tenga una fabricación mejor que la suya, dificultará aún más la reindustrialización del país. No olvidemos que Argentina alguna vez fue un país altamente industrializado, mediante el desarrollo de los estándares del país. Creo que incluso hasta 1970, Argentina producía más manufacturas que China. Es difícil de imaginar, pero necesitan reconstruir su industria. No solo Estados Unidos, sino también Argentina necesitan reindustrializar. Y si firman un acuerdo de libre comercio con los EE.UU. o con cualquier otro país con una industria manufacturera más fuerte que la suya, entonces no va a ser imposible, pero será mucho más difícil hacerlo.

"A fines de la década de 1970, el 38% del PIB de Argentina provenía de la industria manufacturera".

—En marzo de 2025, en una entrevista con un medio local, usted advirtió que si Argentina usaba los fondos del FMI solo para sostener el tipo de cambio, repetiría el ciclo de crisis. El acuerdo se firmó por 20 mil millones de dólares y luego, antes de las elecciones de medio término, el Tesoro de Estados Unidos, de la mano de Scott Bessent, tuvo que salir a rescatar la economía argentina. ¿Qué diagnóstico hace de estos rescates por parte de Estados Unidos?

—Sea cual sea el régimen que haya tenido en Argentina, ya sean peronistas o el señor Milei, siempre existió este problema con la sobrevaluación de la moneda. Esto es para proteger el poder adquisitivo de la clase media, que quiere hacer su viaje anual de compras a Miami o pasar unas vacaciones en Londres o lo que sea. Pero es lo que ha dificultado las exportaciones de la economía argentina y generar las divisas que se necesitan para tener un sistema financiero estable. Siguen repitiendo este ciclo de mantener la moneda sobrevaluada, y acumulan deudas, porque las exportaciones no son competitivas, porque la moneda es demasiado cara. Y luego tienen que pedir dinero prestado o conseguir un rescate del FMI o del Tesoro de Estados Unidos, o a quien sea. Y al final, se vuelve insostenible y surge una crisis financiera. Me temo que este es un triste patrón por el que ha pasado el país. Ahora bien, no estoy totalmente en contra de tener un período de sobrevaluación de la moneda si aporta una mejor estabilidad macroeconómica, pero el problema es que, al igual que el proteccionismo, puede usarse para bien o para mal. Por lo tanto, se sobrevalúa la moneda, se mantiene una inflación baja durante un tiempo, se recupera la estabilidad macroeconómica, y luego hay que invertir y aumentar la productividad, hacer que las exportaciones sean más competitivas y, después devaluar para poder exportar más y evitar esta crisis cambiaria. Lamentablemente, esa segunda parte aún no ha llegado. Debo admitir que no sé lo suficiente sobre la economía argentina para decirle cómo hacerla funcionar, pero desafortunadamente, su gobierno actual ni siquiera habla de eso. Porque, al final, a menos que se aumente la capacidad de generar ingresos en divisas mediante la exportación, tal vez de materias primas, pero esperemos que de productos manufacturados más avanzados, se repetirá este ciclo de inestabilidad macroeconómica.

—Milei llegó al poder con una propuesta que va más allá del ajuste fiscal, es una crítica filosófica al Estado como institución. ¿Cómo evalúa ese experimento ideológico a escala? ¿Hay algún precedente histórico de un país que haya prosperado desmantelando deliberadamente sus capacidades estatales?

—No estoy en contra de reformar el Estado en sí. Estoy seguro de que hay muchas partes ineficientes en el gobierno argentino, como las hay en todos los países. Siempre se puede aumentar la eficiencia achicando el Estado, pero al final hay que darse cuenta de que una economía de mercado fuerte no puede existir sin un Estado fuerte. El Gobierno tiene que ser capaz de coordinar la inversión, necesita establecer directrices en torno a las actividades empresariales. Es necesario que proporcione estabilidad macroeconómica, tiene que proporcionar infraestructura, educación, ciencia y el desarrollo de habilidades. Y ni siquiera me refiero a lo que defiendo, como una política industrial activa, pero incluso si se quiere una economía generalmente liberal, se necesita un gobierno eficaz y fuerte que pueda proporcionar estos insumos colectivos como infraestructura, fuerza laboral educada, ciencia y tecnología. Desgraciadamente, en la agenda libertaria que el señor Milei persigue, estas cuestiones no están siendo abordadas. Lamentablemente, ningún país ha logrado un desarrollo económico exitoso sin un gobierno efectivo que proporcione esos aportes colectivos.

"Hay que darse cuenta de que una economía de mercado fuerte no puede existir sin un Estado Fuerte"

—La guerra en Irán disparó el precio del petróleo más de un 50%, y los compradores globales salieron a buscar mercados alternativos. Argentina tiene Vaca Muerta y acaba de librarse de una deuda de 16 mil millones de dólares. ¿Qué debería hacer un gobierno inteligente con una ventana como esta, y qué condiciones se necesitan para no desperdiciarla?

—No soy de esas personas que dicen que, dada la necesidad de una transición ecológica, los países en desarrollo nunca deberían utilizar combustibles fósiles. Si los tienen, que los usen. A corto plazo, esa es la forma más fácil de generar ingresos de exportación, especialmente en el entorno actual. Pero, una vez más, lo que realmente importa es lo que se hace con el dinero que se gana con la exportación de combustibles fósiles. Porque si consigues ese dinero y lo gastas, como hizo Gran Bretaña con el petróleo marino, simplemente desaparece. Al menos hay que hacer algo como Noruega, que obtuvo una cantidad de petróleo del Mar del Norte, similar a la de Gran Bretaña, pero lo invirtió juiciosamente en el Fondo Nacional de Pensiones, y ahora es uno de los mayores fondos soberanos del mundo. O mejor aún, países como Argentina deberían usar estos ingresos de la exportación de combustibles fósiles para desarrollar un modelo de desarrollo más sostenible desde el punto de vista ambiental. Usar el dinero para invertir en energía verde. Al hablar de energía verde, sigo recordando a la gente que ahora la energía solar es la forma más barata de electricidad. La tecnología ha cambiado mucho. La energía solar tiene un problema de variabilidad, por lo que no digo que sea simplemente la mejor, sino que ahora es la forma más barata de electricidad. Por lo tanto, Argentina, especialmente con el viento en áreas como la Patagonia, podría desarrollar mucha energía renovable. Pero lo que es más importante, a menos que inviertas los ingresos de estos combustibles fósiles en producir más productos de alta productividad y alta tecnología, seguirás dependiendo de los recursos naturales. Así tendremos que destruir el medio ambiente cada vez más, cultivar más soja, criar más vacas. Estoy totalmente a favor de explotar Vaca Muerta para generar más ingresos de exportación, pero la pregunta crucial es: ¿qué se hace con eso? Muchas de las que he dicho tienen que ver con el largo plazo. A corto plazo, sí, sobrevaluar la moneda si es necesario para lograr la estabilidad macroeconómica. Pero usar esa estabilidad para aumentar la inversión, aumentar la productividad. Utilizar el proteccionismo mediante aranceles a corto plazo, sí, para crear espacio para sus empresas, que podrían quedar excluidas de la competencia extranjera, pero asegurándose de que esas empresas inviertan y aumenten la productividad. Exportar combustibles fósiles, sí, pero usar los ingresos para industrializarse, de modo que puedas reducir la dependencia de los combustibles fósiles y otros recursos naturales, y de esa forma, aumentarás tu capacidad de energía verde. Así que muchas cosas tienen que ver con lo que se hace en la siguiente etapa. El instrumento inicial podría ser un arancel, una moneda sobrevaluada, lo que sea. Pero lo más importante es lo que se hace con el espacio, el dinero y la oportunidad creados por esa intervención inicial.

ESTADO, DESARROLLO Y CAPITALISMO DEL SIGLO XX. “Una economía liberal necesita un gobierno eficaz y fuerte que pueda proporcionar insumos colectivos como infraestructura, fuerza laboral educada, ciencia y tecnología”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—En nuestra entrevista anterior, a principios de 2023, yo le pregunté si creía que había algo en la psique nacional argentina que impedía ser más ambicioso económicamente. Hoy, con Milei en el poder, con un mandato popular fuerte, ¿cambió algo en esa psique o es el mismo problema con otro ropaje ideológico?

—Un país que produjo a Borges, a Piazzolla, tantos ganadores del Premio Nobel de Ciencia, a este país no le falta talento, pero siempre he pensado que, de alguna manera, nunca tuvo la ambición de competir con los países más ricos. No dejo de recordar a la gente cómo era mi país natal, Corea del Sur. Cuando nací tenía ingresos que eran menos de la mitad de los de Ghana, y cuando Corea fabricó sus primeros automóviles en 1976, creó la compañía más grande, Hyundai, que ahora es la tercera compañía automotriz más grande del mundo. Produjo diez mil automóviles. Ese mismo año, Ford produjo 1,9 millones de automóviles y General Motors produjo 4,8 millones de automóviles. Pero esta empresa tenía la ambición de competir con estos tipos, por supuesto, con mucho apoyo estatal, proteccionismo, crédito subvencionado de los bancos estatales y demás, pero tenían la ambición de competir con Ford y General Motors. Y en 2009, Hyundai empezó a producir más coches que Ford. En 2015, empezó a producir más coches que General Motors. Se necesita ese tipo de ambición. Me entristece mucho ver a un país con el nivel de talento de Argentina, y ese acervo de capital intelectual, que se conforma con ser productor de soja y carne; realmente me da mucha tristeza.

"Los aranceles proporcionaron una protección muy sólida a las industrias claves"

—En su libro, escribió que las economías no son tan importantes, que los países desarrollados tienen más ingenieros, por ejemplo, que economistas, y en el caso de Argentina, ahora tenemos un presidente que es economista. El mayor competidor electoralmente de Milei hoy también es economista, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y tenemos otro economista que aspira a la presidencia, que es Carlos Melconian. Usted, que es economista, ¿qué opina sobre los economistas presidentes? ¿Es importante para una sociedad tener un buen economista? ¿Por qué los países más desarrollados no tienen un gran economista en la presidencia?

—Sí, a pesar de ser economista y de reconocer que, en una sociedad moderna y compleja, no se puede gobernar un país sin economistas, no dejo de señalar a la gente que en los países con más éxito económico del este de Asia, por lo general, son los ingenieros y científicos quienes dirigen las políticas económicas. El punto no es que la economía en sí sea buena o mala, sino que necesitamos personas pragmáticas. Lo bueno de los ingenieros es que quieren hacer que las cosas sucedan. Son personas prácticas. Intentan encontrar soluciones a los problemas. El lado negativo de alguien que es ingeniero es que tiende a pensar que, si algo se puede hacer, entonces se debería hacer. Por supuesto, como economista, señalaría que no necesariamente es así, porque a veces algo puede ser tecnológicamente viable, pero resultar demasiado costoso. Por lo tanto, se necesitan ambas perspectivas, pero esa es la razón por la que creo que los ingenieros han estado aplicando buenas políticas económicas en muchos países. No es porque la ingeniería sea de alguna manera superior a la economía, sino porque son pragmáticos. Cuando miras a los países exitosos, ves que son muy, muy pragmáticos. En realidad, no les importa la ideología. Mi ejemplo favorito es Singapur. Cuando oigan hablar de Singapur en la prensa financiera, en los libros de texto de economía convencionales, solo oirán hablar de la política de libre comercio y de la actitud amistosa que tiene hacia los inversores extranjeros, pero nunca se les dirá que el 90% de la tierra de Singapur es propiedad del gobierno y que el 85% de las viviendas las proporciona una empresa inmobiliaria de propiedad estatal, y alrededor del 22% del PIB lo producen empresas estatales, incluida la famosa Singapore Airlines. Por eso, a menudo desafío a mis estudiantes de posgrado y les pido que mencionen una teoría económica que pueda explicar Singapur por sí sola. No existe tal teoría, porque Singapur es el producto de decisiones muy pragmáticas, que abordaron las condiciones muy particulares a las que se enfrentaba el país. Es un país muy pequeño, que tenía un terrible problema con la vivienda, incluso hubo un motín por la vivienda, creo que en la década de 1960. Se dieron cuenta de que, aunque, en general, querían respetar la propiedad privada, necesitaban controlar la tierra y la vivienda; de lo contrario, no tendrían estabilidad política. A pesar de que, en general, se mostraban muy favorables a las empresas extranjeras, también comprendieron que necesitaban que ciertos sectores claves de la economía estuvieran bajo control nacional, y dado que no había grandes capitalistas locales, decidieron crear todas estas empresas de propiedad estatal. El punto es que no se trataba de decisiones ideológicas. Fueron decisiones que se basaron en la toma de conciencia de la limitación que planteaba el hecho de que se tratara de una ciudad-estado pequeña y densamente poblada, muy vulnerable a las crisis externas y con un número limitado de empresarios locales. Entonces, ¿qué haces? Creas este modelo extraño. Otro ejemplo es Suecia, que en determinado nivel es uno de los países más igualitarios del mundo. Pero en otro nivel, es uno de los países más desiguales del mundo, porque hay una familia, los Wallenberg, que básicamente controla las empresas cuya capitalización colectiva representa alrededor del 40% del mercado bursátil sueco. Entonces, ¿cómo es posible que este país, que se supone que es socialista y socialdemócrata, permita que una familia controle la mitad de la economía? Por supuesto, esta familia se comporta de una manera muy inusual, porque dona el 85% de sus ganancias a fundaciones propiedad de la familia. Tienen casi treinta fundaciones, cada una de las cuales se especializa en diferentes cosas, como la ciencia y la educación, etc. Los miembros de la familia no son tan ricos personalmente, pero este país aceptó que, dado que esta familia se comporta bien, siguen invirtiendo sus ganancias en la economía, creando empleos y mejorando la economía, aceptan con gusto que una familia puede controlar la mitad de la economía de este país. La forma particular que tendrá que adoptarse en Argentina será muy diferente de la que se adoptó en Singapur, Suecia, pero también tienen que pensar de esa manera. No se obsesionen con esta ideología, Perón, Milton Friedman. No importa. Basta con pensar en las formas de proporcionar estabilidad política, económica y, después, la inversión, la modernización, la reindustrialización, la seguridad laboral y los empleos de alta calidad. Y en esto, sigo al exlíder chino, el señor Deng Xiaoping, quien dijo la famosa frase: “No me importa si el gato es blanco o negro; lo que importa es que cace ratones”.

"Argentina no tiene que obsesionarse con la ideología, sea Perón, Milton o Friedman"

—China e India lideran hoy el avance tecnológico casi a la par de Estados Unidos, y los Brics consolidan un bloque económico alternativo al orden occidental. ¿Estamos ante un cambio real en el centro de gravedad de la economía mundial, o el poder tecnológico y financiero sigue siendo fundamentalmente occidental?

—Los países más pequeños, como Corea del Sur o Argentina, no deberían intentar ponerse del lado de una sola superpotencia. Es muy imprudente hacer eso, ya sea en Estados Unidos, China o, en menor medida, Brasil o India. El mundo ha cambiado mucho. Por ejemplo, en los años 80 y 90, un país en desarrollo no obtendría dinero en el mercado internacional de capitales a menos que contara con el respaldo del Banco Mundial y el FMI. Ahora, no lo necesitan. Los chinos prestan mucho dinero. Todos los bancos multilaterales están controlados por los países del hemisferio sur, los países en desarrollo. En América Latina existe la CAF. En Asia existe el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Uno mucho más pequeño, el Banco Brics, el Nuevo Banco de Desarrollo, existen todas estas fuentes financieras alternativas. Países como China, India, Brasil y Turquía se han convertido en importantes inversores en otros países en desarrollo. Y ahora, especialmente con el señor Trump comportándose de esta manera, el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que necesitamos la alianza de potencias medias, se refiere a Canadá, Corea del Sur y, ojalá, Argentina. El mundo está cambiando rápidamente. En parte gracias a China, en parte gracias al señor Trump. Creo que todos nosotros, no solo Estados Unidos o China, tenemos que pensar con mucho cuidado cómo vamos a reconstruir el mundo, porque el viejo orden básicamente se ha derrumbado.

AMÉRICA LATINA, RECURSOS NATURALES Y EL FUTURO. “Exportar combustibles fósiles, sí; pero usar esos ingresos para industrializarse, reducir la dependencia y fortalecer la transición hacia energía verde”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—Mi última pregunta, y es una pregunta para un economista. Milei adhiere a la escuela de economía austríaca. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad intelectual de la escuela austríaca de economía y los conocimientos de Milei como economista?

—Se me conoce como economista pluralista, así que intento aprender de todas las diferentes escuelas de economía. Dependiendo de cómo se trace el límite, se podría hablar fácilmente de hasta veinte escuelas de economía diferentes. La dominante escuela neoclásica, la escuela austríaca, que también está a favor del mercado, pero en algunos aspectos es incluso más radical que la escuela neoclásica, la escuela estructuralista de América Latina, la escuela marxista, schumpeteriana, keynesiana. El punto es que el mundo es muy complejo, y todas estas teorías solo pueden cubrir ciertos aspectos de la realidad, porque están interesadas en cosas diferentes, tienen metodologías diferentes, tienen suposiciones políticas y éticas diferentes. Así que no hay una teoría única que pueda explicar el mundo. Todos deberíamos tratar de aprender todas estas escuelas diferentes y tratar de utilizar todas las mejores ideas de cada una. Por ejemplo, cuando la gente me pregunta cuáles son mis tres economistas favoritos, digo: bueno, Karl Marx. Y luego dicen: “Sí, es un hombre de izquierda”. Y luego, el segundo nombre es Friedrich von Hayek, que es el nombre más importante de la escuela austríaca. Y luego digo: Herbert Simon, el padre de la llamada escuela del comportamiento. Y la gente me mira como si acabara de decir que soy satanista, porque para muchas personas creer en estas tres personas completamente diferentes, Marx, Hayek y Simon, suena absurdo. Pero estas tres personas, y muchos otros grandes economistas, son pensadores muy profundos. En términos de conclusión final, estoy totalmente en desacuerdo con Marx o Hayek. En cuanto a la conclusión final, estoy más de acuerdo con Herbert Simon, pero tanto Hayek como Marx fueron pensadores muy profundos. Pensar en las instituciones fundamentales de nuestra sociedad y economía, pensar en la naturaleza humana, pensar en nuestra acción colectiva como sociedad. Por lo tanto, necesitamos aprender de todas estas personas. Diría que la escuela austríaca está en realidad bastante infravalorada. Es una escuela muy profunda. Pero desafortunadamente, sus defensores tienden a adoptar una posición muy extrema, de la misma manera en que muchos marxistas adoptan posiciones extremas. Soy pragmático. Ya se trate del marxismo o de la economía austríaca, hay que aprender de estas opiniones diferentes. Pero en términos de las conclusiones políticas, creo que tanto Marx como Hayek fueron demasiado extremos.

Producción: Sol Bacigalupo.