La pantalla de Net TV se prepara para emitir un documento televisivo que hoy, tras el fallecimiento del Papa Francisco, adquiere un peso histórico incalculable. Este martes a las 21 horas saldrá al aire la entrevista que Jorge Fontevecchia le realizó en 2023, al cumplirse una década de su papado. Se trata de un mano a mano donde el líder jesuita dejó reflexiones que hoy se leen como un verdadero testamento en vida.

A lo largo de la charla, Fontevecchia reconstruyó los pasos del hombre que salió del barrio de Flores para convertirse en un líder global. El diálogo rescató su histórica decisión de romper con la opulencia del Palacio Apostólico para instalarse en la austera residencia de Santa Marta. Ese gesto de sencillez marcó el pulso de una gestión que dejó en claro la transparencia financiera y la simplificación de una burocracia asfixiante.

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Uno de los pasajes más reveladores giró en torno a la homosexualidad y el debate por el matrimonio de personas del mismo sexo. El pontífice confesaba durante el reportaje que propuso apoyar la unión civil en Argentina como alternativa para garantizar derechos, pero perdió la votación interna del episcopado. "Nunca echen de la casa a un hijo homosexual", fue su contundente mensaje a las familias católicas.

Tampoco esquivó el flagelo de los abusos sexuales, un tema que abordó con una crudeza inusual al calificar el accionar de los curas como una "blasfemia". Si bien remarcó que la inmensa mayoría de los casos ocurren en el entorno familiar, reconoció que el 3% que involucra a religiosos es gravísimo. Durante la nota, Francisco exigía terminar con el encubrimiento que reinó por décadas y alertaba sobre el oscuro negocio de la pedo-pornografía.

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Por otro lado, el Sumo Pontífice fue tajante al criticar la "ideología de género", a la que definió como la peor de las colonizaciones actuales. Argumentó que esta corriente busca anular las diferencias humanas que, justamente, son el motor de la creatividad y del progreso de la sociedad.

El plano político nacional atravesó la charla cuando confesó cómo su histórico "antiperonismo" juvenil se fue diluyendo con el tiempo. Bergoglio admitió que fue "gorila" en su juventud, pero que comprendió el valor de la justicia social peronista al asistir a la hermana de Evita. En ese marco, aclaró que su vínculo con Cristina Kirchner se reconstruyó de manera formal y educada tras su llegada al trono de San Pedro.

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El legado final y la cobertura multiplataforma

En el tramo final de aquel encuentro, Francisco reflexionó sobre la renuncia papal, una posibilidad que Benedicto XVI había normalizado años atrás. Admitió que un líder debe saber dar un paso al costado cuando las fuerzas físicas ya no lo acompañan debido a la longevidad. Hoy, con su ausencia física, aquella aceptación serena de sus propios límites resuena como una premonición sobre su propio destino.

Para complementar este hito televisivo, PERFIL preparó un intenso despliegue digital que acompañará la transmisión. A través de redes sociales, (@perfilcom en Instagram, Facebook y X) se compartirán fragmentos exclusivos, recortes impactantes y análisis de las declaraciones más resonantes del pontífice. Esta cobertura multiplataforma permitirá a los usuarios interactuar con el contenido en tiempo real y revivir los momentos más interesantes de la nota.

La cita de este martes en Net TV resulta ineludible para quienes busquen comprender la complejidad de un hombre que transformó la fe católica. Las respuestas de Bergoglio no perdieron vigencia, sino que maduraron hasta convertirse en un archivo de consulta esencial para nuestra época.

TC / EM