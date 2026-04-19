Científicos de la Northwestern University presentaron esta semana una pila de combustible microbiana capaz de extraer energía eléctrica directamente de la tierra. Este dispositivo utiliza los microorganismos presentes en el suelo para alimentar sensores de monitoreo agrícola y ambiental de forma constante.

La tecnología prescinde de baterías químicas y paneles solares, lo que permite su funcionamiento ininterrumpido en entornos exteriores donde la luz solar es escasa o inexistente.

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El equipo liderado por Bill Yen publicó los resultados técnicos en el Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies. El documento sostiene que el sistema mantiene una potencia suficiente para sensores de Internet de las Cosas (IoT) incluso durante periodos prolongados de sequía extrema.

¿Cómo funciona la generación de electricidad a partir de tierra?

El mecanismo aprovecha el proceso natural de respiración de los microorganismos del suelo. A medida que los microbios descomponen la materia orgánica, transfieren electrones a los electrodos del dispositivo. Este intercambio biológico convierte la actividad biótica del terreno en un flujo constante de electrones que alimenta los circuitos electrónicos integrados.

El mecanismo aprovecha el proceso natural de respiración de los microorganismos del suelo

La configuración física consta de un ánodo de fibra de carbono colocado verticalmente en la tierra y un cátodo conductor situado en la superficie. Los investigadores optimizaron la arquitectura para maximizar la eficiencia en la transferencia de carga y prevenir la degradación de los componentes metálicos enterrados.

¿Qué ventajas ofrece frente a las baterías tradicionales?

La principal diferencia radica en la autonomía operativa. Mientras que las baterías de litio requieren procesos de fabricación contaminantes y tienen una vida útil limitada, esta celda de combustible se autoabastece mediante los ciclos biológicos del suelo. El dispositivo demostró una capacidad de generación de energía constante incluso cuando los niveles de humedad del suelo bajaron al 41%.

El diseño actual incluye un cátodo resistente a la corrosión que evita el desgaste provocado por la acidez del terreno. Esta durabilidad permite el despliegue de sensores a largo plazo en zonas remotas, reduciendo drásticamente los costos de mantenimiento y el impacto ambiental derivado del desecho de componentes tóxicos.

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El sistema superó las pruebas de rendimiento en condiciones de entornos rurales y urbanos, manteniendo una potencia eléctrica estable en diversas temperaturas. La estructura compacta facilita su instalación en áreas donde la infraestructura eléctrica convencional resulta inviable o demasiado costosa.

Esta innovación se posiciona como una herramienta clave para la digitalización del sector agropecuario. El monitoreo en tiempo real de la humedad, la temperatura y la composición química del suelo se vuelve posible sin necesidad de intervenciones humanas frecuentes para el recambio de fuentes de energía.

La investigación sienta las bases de lo que los especialistas denominan electrónica biótica. Este campo busca fusionar componentes tecnológicos con procesos biológicos para lograr dispositivos autosustentables que interactúen directamente con el ecosistema.

BGD / EM