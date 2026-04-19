Javier Milei sorprendió al cantar “Libre” en los ensayos del Día de la Independencia de Israel

El presidente Javier Milei participó este domingo en Jerusalén del ensayo de la ceremonia de encendido de las antorchas, donde cantó el tema “Libre”, de Nino Bravo, en el marco de su tercer viaje oficial a Israel desde que asumió. La actividad forma parte de los preparativos del acto central por el Día de la Independencia israelí que será este lunes.

Durante la pregrabación oficial del evento, Milei se sumó de manera espontánea a un número musical junto a los artistas israelíes Mali Levi y Rotem Cohen. Su interpretación fue acompañada por una puesta escénica en la que grupos de jóvenes ondeaban banderas argentinas, en una escena captada por cámaras oficiales.

La ceremonia de las antorchas es uno de los actos más emblemáticos del calendario israelí: marca el cierre del Día del Recuerdo —dedicado a los soldados caídos y a las víctimas de la violencia— y el inicio de las celebraciones por la independencia del país.

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En ese contexto, Milei fue invitado a encender una de las antorchas, un gesto reservado a figuras destacadas y que, según autoridades locales, lo convierte en el primer líder extranjero en recibir ese honor.

Milei anunció una ruta directa entre Buenos Aires y Tel Aviv desde noviembre: “Es la representación física de nuestra unión con Israel”

Agenda, alianzas y anuncios

La participación del mandatario argentino en el ensayo refuerza el tono político y simbólico de su visita, atravesada por gestos de alineamiento con Israel. Más allá del momento artístico, la agenda de Milei en Israel estuvo cargada de definiciones políticas de alto impacto. Tras aterrizar por la madrugada y visitar el Muro de los Lamentos, Milei mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lo calificó como un “gran amigo del Estado de Israel” y un líder que se planta contra el antisemitismo.

Como parte de su agenda, Milei también visitó el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más importantes del judaísmo, acompañado por funcionarios de su comitiva.

Además, anunció la puesta en marcha de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre y reiteró su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

GD / EM