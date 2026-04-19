Javier Milei anunció una ruta directa a Tel Aviv: “Es la representación física de nuestra unión con Israel”

El presidente Javier Milei confirmó este domingo desde Jerusalén la puesta en marcha de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre de 2026. Según se informó tras la reunión bilateral con el primer ministro Benjamin Netanyahu, la iniciativa apunta a eliminar las escalas y reforzar la conectividad logística entre ambos países.

“Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel”, enfatizó el mandatario, destacando que la conectividad es el "pilar para profundizar los lazos comerciales y culturales". La iniciativa cuenta con el respaldo de la ministra de Transportes israelí, Miri Regev, quien adelantó gestiones para sumar más operadoras al acuerdo.

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Hasta ahora, los vuelos entre Argentina e Israel requerían escalas en Europa o Estados Unidos. Con esta ruta, se estima que el trayecto —de más de 12.000 kilómetros— podrá completarse en entre 15 y 16 horas, lo que reducirá tiempos de viaje y facilitará el flujo de pasajeros, turismo y negocios.

Desde el gobierno israelí también destacaron el anuncio. Netanyahu consideró que la conexión directa no solo acorta distancias sino que “hace a nuestra gente mucho más fuerte”, mientras que la ministra de Transporte, Miri Regev, anticipó que buscarán ampliar el acuerdo para sumar nuevas aerolíneas en el futuro.

La puesta en marcha del vuelo directo había sido anticipada semanas atrás por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, quien lo definió como un "hito en la relación bilateral". En paralelo, fuentes oficiales señalaron que la ruta podría posicionar a Buenos Aires como un hub regional para la conexión entre Israel y América del Sur.

El anuncio se dio en el contexto de una agenda bilateral más amplia que incluyó la firma de acuerdos en áreas estratégicas como inteligencia artificial, comercio y cooperación en seguridad. La iniciativa también se inscribe en una política de acercamiento sostenido entre Argentina e Israel, que en los últimos meses profundizaron vínculos diplomáticos y económicos.

GD / EM