Milei llegó a Israel y su primera actividad fue la visita al Muro de los Lamentos en Jerusalén

El presidente Javier Milei llegó este domingo 19 de abril a Israel, para una visita oficial de tres días, y su primera actividad fue de tono espiritual, visitando el lugar más sagrado del judaísmo, el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Luciendo una campera marrón y el quipa tradicional de los varones judíos, el mandatario oró en ese lugar y su agenda de este domingo incluye más tarde ser recibido por el premier Benjamin Netanyahu.

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno, a cargo del área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, del área de Justicia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, y además del encuentro de hoy con Netanyahu, luego participará de eventos vinculados a celebración del Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl.

Noticia en desarrollo...