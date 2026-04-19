Jaqueado por la guerra y el petróleo, a Trump "solo le falta hincarse a rezar": leerá la Biblia desde el Salón Oval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será uno de los participantes del evento “America Reads the Bible”, un ciclo que dura varios días y en el que van leyéndose partes escogidas de las Escrituras, que organizan sectores conservadores y, en año electoral con una guerra en Medio Oriente en tramite, se anunció que Trump también leerá una parte de la Biblia, aunque en su caso el religioso momento será desde el Salón Oval.

El evento convoca a diferentes figuras, de todos los ámbitos y muchos de ellos de la política, incluso gobernadores para que todos difundan pasajes de biblicas.

Según detalló Noticias Argentinas, Trump escogió un fragmento del del Segundo Libro de las Crónicas (Antiguo Testamento) que suele relacionarse con situaciones de crisis, donde deben tomarse fuertes decisiones para salir adelante.

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El versículo que leerá el mandatario republicano corresponde a 2 Crónicas 7:14 y dice: “Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, me busca y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra”.

El mensaje del texto es claro: si el pueblo hace lo debido y corrige su rumbo a tiempo, Dios oirá su plegaria, los perdonará y resolverá sus problemas.

Trump pierde apoyo católico por las críticas a León XIV

Existe tambián una suerte una amenaza implícita en el texto, sugiriendo que si el pueblo pierde o abandona su fe deberá enfrentar un destino terrible.

Lo cierto es que discurso de Trump necesita mejorar su relación con el universo católico estadounidense, ya que tiene elecciones de medio término en noviembre, y además días pasados posteó una imagen donde aparecía retratado como Jesucristo, con una túnica blanca y un manto rojo. El tema le valió tantas críticas que enseguida eliminó el mensaje en su red social, pero el episodio valió que algunos líderes líderes religiosos lo trataran incuso de “blasfemo”...

Además, fue lapidario en algunas críticas al Papa León XIV, que además es estadounidense, y lo tildó de débil porque en cada uno de sus discursos insiste en pedir por la paz en Medio Oriente y Ucrania, algo que Trump consideró que "no apoyaba" sus iniciativas bélicas especialmente "ante los demonios de Irán, que buscan tener una bomba atómica"...

El polémico posteo de Donald Trump

De allí entonces que leer un fragmento de la biblia en "America reads de Bible", significa para el mandatario republicano una manera de empezar a reparar esa posible fuga de votos que pueden costarle tanto sus posteos "haciendo milagros", como esas críticas a León XiV, que además el primer pontífice estadounidense en toda la historia...

Lula criticó a Donald Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este sábado 18 de abril a su par estadounidense, Donald Trump. “No podemos levantarnos cada mañana y acostarnos cada noche con un tuit de un presidente de la República amenazando al mundo y haciendo la guerra”, dijo el mandatario en España, durante su participación en la IV Reunión de Alto Nivel del Foro en Defensa de la Democracia.

Lula y Pedro Sánchez en la Cumbre por la Paz y la Democracia, en Barcelona

Y agregó: “Trump invade Irán y aumenta el frijol en Brasil, el maíz en México, aumenta la gasolina en otro país. ¿Es el pobre el que va a pagar por la irresponsabilidad de guerras que nadie quiere?”.

La fe que no convence: el 70% de los estadounidenses cree que Trump no es religioso, el valor más alto desde 2020

Lula también cuestionó al presidente estadounidense por decir que piensa excluir a Sudáfrica de la próxima cumbre del G20: “No tiene derecho a sacar a Sudáfrica del G20 porque no es dueño del G20”.