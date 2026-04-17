La democracia de Estados Unidos experimentó en 2025 su caída más pronunciada en décadas, según un análisis publicado el 15 de abril de 2026 por el Pew Research Center.

El instituto estadounidense compiló evaluaciones de tres organismos de referencia mundial —el Instituto Varieties of Democracy (V-Dem), Freedom House y la Economist Intelligence Unit (EIU)— y las cruzó con una encuesta propia realizada entre el 23 y el 29 de marzo de 2026 a 3.507 adultos estadounidenses. Los tres índices muestran caídas simultáneas y, en varios casos, los valores más bajos desde que comenzaron a medirse.

El Índice de Democracia Liberal de V-Dem puntúa a los países en una escala de 0 (menos democrático) a 1 (más democrático) a partir de consultas a académicos y expertos por país sobre elecciones libres y justas, controles institucionales y derechos civiles.

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Estados Unidos había mantenido de forma ininterrumpida una puntuación de 0,80 o superior hasta 2016. En 2025, con el retorno de Donald Trump a la presidencia para su segundo mandato, el puntaje cayó a 0,57: el registro más bajo desde 1965.

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El informe V-Dem señaló que las caídas más pronunciadas se produjeron en los mecanismos de frenos y contrapesos. Los indicadores de control legislativo y judicial sobre el poder ejecutivo descendieron a sus niveles más bajos en más de 100 años.

Como consecuencia de esa puntuación, V-Dem degradó a Estados Unidos de la categoría de "democracia liberal" a "democracia electoral". A escala global, la organización clasifica a 31 naciones como democracias liberales y a 56 como democracias electorales, mientras que otras 57 son catalogadas como "autocracias electorales" y 35 como "autocracias cerradas".

Freedom House elabora anualmente el informe Freedom in the World, que evalúa derechos políticos y libertades civiles en una escala de 0 a 100. Estados Unidos sostuvo una puntuación de 90 o más hasta 2015, pero cayó por debajo de ese umbral en 2016 y no recuperó ese nivel. En 2025, el país obtuvo 81 puntos, una baja de 3 puntos respecto de los 84 de 2024.

En el período 2005–2025, el deterioro acumulado de Estados Unidos fue el mayor entre todos los países que Freedom House categoriza como "libres", con la única excepción de Nauru y Bulgaria.

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La Economist Intelligence Unit mide anualmente la democracia en una escala de 0 a 10, considerando procesos electorales, gobernanza, libertades civiles, participación política y cultura política.

En 2025, Estados Unidos obtuvo 7,65 puntos, su puntaje más bajo desde que el índice se lanzó en 2006. La EIU mantiene al país en la categoría de "democracia defectuosa", dado que cayó por debajo del umbral de 8,0 —que define a una "democracia plena"— en 2016.

El Centro de Paz Sistémica evalúa democracias a través de su Proyecto Polity, que puntúa a los países en una escala de -10 a +10. En 2015, Estados Unidos recibió +10, la calificación máxima. En 2020, fue degradado a +5, con lo que dejó de ser considerado una democracia según ese criterio.

En una actualización de enero de 2025, la organización publicó que el país "ya no es considerado una democracia y se encuentra al borde de la autocracia". El Pew Research Center aclaró que excluyó los datos del Proyecto Polity de sus gráficos porque la organización no ha recibido financiamiento constante en años recientes y ya no publica actualizaciones anuales.

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Según el informe 2026 de V-Dem, mientras la democracia retrocede en diversas regiones del mundo, la caída de Estados Unidos fue más pronunciada que la del resto de las democracias de altos ingresos. Antes de 2017, el país era evaluado como más democrático que la mayoría de sus pares en el Grupo de los Siete (G7). En el análisis más reciente, la puntuación estadounidense es la más baja entre los siete miembros del bloque.

En 2025, el índice V-Dem ubicó a Estados Unidos en 0,57, frente a 0,74 de Canadá, 0,80 de Francia, 0,78 de Alemania, 0,64 de Italia, 0,73 de Japón y 0,69 del Reino Unido. El informe consignó que Italia y el Reino Unido también registraron descensos notorios en años recientes.

Qué opinan los ciudadanos estadounidenses sobre su democracia

En la encuesta de marzo de 2026 sobre 3.507 adultos, el 68% de los estadounidenses afirmó que la democracia de su país solía ser un buen ejemplo para otras naciones, pero que dejó de serlo en años recientes. Solo el 24% sostuvo que sigue siendo un buen ejemplo, y el 7% dijo que nunca lo fue.

En una encuesta equivalente de abril de 2024, durante la presidencia de Joe Biden, ese primer porcentaje era del 72%. Las variaciones por partido entre ambas mediciones fueron considerables: los republicanos e independientes de tendencia republicana que describen al país como un buen ejemplo pasaron del 17% al 38%, mientras que los demócratas e independientes de tendencia demócrata que sostienen esa posición cayeron del 22% al 12%.

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El 69% de los adultos encuestados en marzo de 2026 declaró estar insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos, un aumento de 7 puntos porcentuales respecto del año anterior. La insatisfacción entre los demócratas alcanzó el 86%, con apenas un 13% satisfecho. Entre los republicanos, la división fue más estrecha: 51% insatisfecho y 48% satisfecho.

El Pew Research Center también advirtió que Estados Unidos se destaca entre los países ricos por concentrar una proporción elevada de ciudadanos a los que denominó "reformistas pesimistas": personas que consideran que el sistema político necesita cambios mayores o una reforma completa, pero que no confían en que esos cambios puedan concretarse.

(ds)