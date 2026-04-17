El ocaso de la hegemonía: ¿está cometiendo Estados Unidos su mayor error estratégico en Irán?

Cuando Egipto cerró el Canal de Suez durante cinco meses en 1956, desencadenó acontecimientos que mermaron la posición mundial de la libra esterlina británica, inauguraron la era del petrodólar y demostraron cómo un país pequeño puede infligir graves daños a la potencia económica que lo había subyugado décadas antes.

Algunos sostienen que Estados Unidos se enfrenta ahora a su propio momento Suez. Si bien esta es una interpretación simplista del impacto financiero del cierre del Estrecho de Ormuz, también lo es la indiferencia con la que algunos asumen que la hegemonía del dólar es impermeable al error de la guerra de Irán del presidente Donald Trump.

Las similitudes entre las acciones de Irán y la crisis de Suez son engañosas. Es cierto que tanto Egipto como Irán cortaron el suministro de petróleo al cerrar una vía navegable bajo su control. Los precios de la energía subieron bruscamente en las economías de los hegemones. Los mercados financieros sufrieron, al igual que los más pobres, que siempre cargan con una parte desproporcionada de las subidas de costes de los fertilizantes y el transporte. Pero varias diferencias fundamentales sugieren que Ormuz no será para EE. UU. lo que Suez fue para Gran Bretaña.

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Suez no hizo más que confirmar la quiebra de Gran Bretaña, resultado de actos precisos e intencionados 11 años antes por parte del emergente hegemón estadounidense. En diciembre de 1945, EE. UU. forzó a Gran Bretaña a aceptar un préstamo oneroso que refinanciaba las deudas de guerra británicas. La insolvencia de Gran Bretaña quedó sellada. Suez solo confirmó que un antiguo imperio quebrado ya no podía proyectar poder imperial. EE. UU., por el contrario, no está ni de lejos en tal estado de deterioro, a pesar de la incompetencia y la gestión temeraria de Trump.

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Aunque existe mucha consternación por el rendimiento de los bonos estadounidenses, en un contexto de déficits y deudas federales en espiral, cualquier comparación con el estrés fiscal de Gran Bretaña en 1956 no viene al caso. El Imperio Británico nunca logró establecer el "privilegio exorbitante" de la libra: el notable poder de EE. UU. para garantizar que sus déficits se paguen mediante masivas entradas de capital que son la otra cara del enorme desequilibrio comercial de Estados Unidos con el resto del mundo.

Hoy en día, los no estadounidenses necesitan alrededor de 1 billón de dólares anuales para comprar petróleo a otros no estadounidenses, aproximadamente el tamaño del presupuesto de defensa de EE. UU. para 2026. Deben vender bienes y servicios al resto del mundo para ganar los dólares con los que comprar su energía, materias primas y armas estadounidenses. EE. UU., a diferencia de todos los demás, imprime los dólares que otros necesitan para comprar todo lo que quieren y necesitan, y luego traslada los costes de endeudamiento a los extranjeros. Si a esto añadimos los 100 billones de dólares de deuda global denominados en dólares, obtenemos una imagen más completa de los privilegios desmesurados y duraderos de Estados Unidos. Gran Bretaña nunca los tuvo.

Del mismo modo, aunque el aumento de los precios de la gasolina está causando dolor a la mayoría de los estadounidenses, EE. UU. no necesita el petróleo del Golfo para mantener abiertas sus gasolineras. Esto no ocurría con Gran Bretaña en 1956, que necesitaba el petróleo que llegaba por el Canal de Suez para su propia energía, así como para mantener una cuota respetable de transacciones exteriores denominadas en libras.

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La historia es similar con los sistemas bancarios de ambos países. La crisis de Suez afectó gravemente a los ingresos de la City de Londres. Setenta años después, los bancos de Wall Street informan de ingresos por operaciones de más de 40.000 millones de dólares en el primer trimestre, beneficiándose masivamente, junto con el resto del sector corporativo estadounidense, de la volatilidad en los mercados financieros causada en gran medida por el aventurerismo de Trump. El hecho de que la mayoría de los estadounidenses sufra terriblemente es irrelevante en un mundo donde la hegemonía estadounidense y la riqueza de su clase dirigente están inversamente relacionadas con el bienestar de sus ciudadanos.

Si bien el cierre del Estrecho de Ormuz no señala el fin del dominio del sistema del petrodólar, sí apunta a los cambios estructurales necesarios para una transición que se aleje de la hegemonía estadounidense.

Consideremos a Pakistán, cuyo gobierno militar se regodea por haber surgido como un intermediario clave entre Trump y el régimen iraní. Desde hace un tiempo, Pakistán ha estado desplazando su base industrial de una petro-economía a una electro-economía que depende de paneles solares chinos denominados en renminbi. Otros países asiáticos y africanos están siguiendo su ejemplo, erosionando el complejo hidrocarburo-dólar de EE. UU. Este desarrollo es un problema mayor para EE. UU. que el goteo de transacciones petroleras denominadas en renminbi.

Luego está el efecto Ucrania. Al confiscar activos rusos por valor de casi 300.000 millones de dólares y cortar instantáneamente el acceso del país a los circuitos de las finanzas globales, EE. UU. envió inadvertidamente una señal al resto del mundo: "¡Hoy han sido los rusos, mañana podría ser cualquiera de ustedes!". El mensaje fue recibido alto y claro por los oligarcas, no solo en países hostiles a EE. UU., sino también en Arabia Saudita, varios emiratos, Indonesia, Malasia e incluso Ucrania.

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Casi de inmediato, empezaron a buscar estrategias de cobertura. Fue entonces cuando se centraron en la infraestructura de pagos, tecnológicamente brillante pero apenas utilizada, que China había montado: la moneda digital de su banco central, su sistema de pagos interbancarios transfronterizos constantemente actualizado, el BRICS Pay basado en blockchain y hasta WeChat.

Ninguno de estos avances supone el declive del dólar por sí mismo. De hecho, varios países del BRICS+ aumentaron sus reservas de dólares mientras flirteaban con esquemas de pago y captación de deuda ajenos al dólar. Pero, en conjunto, estos acontecimientos, impulsados por el doble bloqueo de Ormuz, presagian el surgimiento de una arquitectura financiera alternativa que no está controlada por EE. UU. y en la que Europa es espectacularmente irrelevante.

Así pues, aunque la guerra de Irán no sea el momento Suez de Estados Unidos, bien podría resultar ser su momento Galípoli. Fue en esa península de los Dardanelos donde, en 1915, el Imperio Británico se extralimitó desastrosamente, subestimando la tenacidad de un régimen debilitado, sobreestimando su propia capacidad militar y demostrando una estupenda confusión estratégica. ¿Les suena familiar?

(*) Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia, es líder del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas.