La idea de que la crisis climática está desviando la atención y la financiación mundiales de la erradicación de la pobreza y el hambre perpetúa una peligrosa idea errónea sobre ambos problemas. Para millones de las personas más pobres del mundo, el cambio climático no es un riesgo futuro sino una realidad presente, que exacerba las vulnerabilidades e inequidades que bloquean las rutas de escape de la pobreza extrema. Desafortunadamente, la tendencia a tratar la pobreza y el clima como temas separados ha creado compartimentos estancos en las políticas, desperdiciando oportunidades para desarrollar estrategias integradas que creen un círculo virtuoso de justicia climática, resiliencia fortalecida y crecimiento inclusivo.

El impacto adverso de los choques climáticos sobre la pobreza es cada vez más visible. En 2022, graves inundaciones devastaron Pakistán y causaron al menos 30.000 millones de dólares en daños, arruinando vastas extensiones de tierras de cultivo, arrasando hogares y destruyendo carreteras, escuelas y clínicas de salud. Las tasas de pobreza aumentaron del 21% antes de las inundaciones al 28% actual. En el mismo año, el Cuerno de África experimentaba su quinta temporada de lluvias fallida consecutiva, lo que dio lugar a la peor sequía en 40 años. Millones de niños viven ahora con los efectos de la desnutrición aguda que siguió.

Además, los países se enfrentan cada vez más a choques simultáneos. En Brasil, la sequía en la cuenca del Amazonas representa una amenaza real e inmediata para el sustento de más de 30 millones de personas, así como para la integridad de ecosistemas frágiles y activos hidroeléctricos. Mientras tanto, el estado de Rio Grande do Sul aún se está recuperando de las devastadoras inundaciones de 2024, que desplazaron a más de medio millón de personas y provocaron un aumento de la pobreza.

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Aunque ningún país o comunidad es inmune a los choques climáticos, las personas más pobres del mundo son las primeras y más afectadas. Según una estimación, el cambio climático podría aumentar el número de personas que viven en pobreza extrema en hasta 122 millones para 2030, debido en gran medida a las pérdidas de cosechas y al aumento de los precios de los alimentos en África y el sur de Asia. En megaciudades como Lagos, Daca y Manila, los asentamientos informales densamente poblados enfrentan riesgos agudos por olas de calor e inundaciones.

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Los choques climáticos atrapan a los hogares pobres en una espiral descendente. Las sequías y las inundaciones no solo arrasan los cultivos, sino que también destruyen hogares y matan al ganado. Al carecer de seguros o acceso a redes de seguridad, los pobres se ven a menudo obligados a realizar ventas por desesperación de los mismos activos que necesitan para una recuperación temprana. La ayuda humanitaria puede salvar vidas, pero invariablemente llega demasiado poco y demasiado tarde para evitar que la gente caiga más profundamente en la pobreza.

¿Cómo evitamos que la crisis climática revierta décadas de progreso en la reducción de la pobreza? En nuestra opinión, hay dos imperativos. Primero, debemos mantener al alcance el objetivo del acuerdo climático de París de 2015 de limitar el calentamiento global a 1.5° Celsius. Eso significa que no podemos permitirnos avanzar al ritmo de los negociadores más recalcitrantes. Por ello, Brasil ha pedido coaliciones globales dispuestas a trabajar a la velocidad y escala requeridas para acelerar la transición hacia emisiones netas de carbono cero.

En segundo lugar, debemos empoderar a los pobres para que se adapten a una crisis en cuya creación no participaron. Aquí también, la velocidad y la escala son fundamentales. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil (COP30), los gobiernos reconocieron que sus planes nacionales de adaptación deben integrarse en sus estrategias de desarrollo. Financiados mayoritariamente por los presupuestos nacionales, estos planes presentan una oportunidad para integrar la adaptación climática con la reducción de la pobreza. Los países ricos se han comprometido ahora a triplicar la financiación para la adaptación desde el nivel anual actual, ciertamente bajo, de 40.000 millones de dólares.

Ahora debemos asegurar que el aumento de la financiación para la adaptación ofrezca resultados eficientes y equitativos donde importan: en las vidas de los pobres. La arquitectura actual no es apta para ese propósito porque está demasiado fragmentada y estructurada en torno a distinciones cada vez más anacrónicas entre finanzas climáticas, de desarrollo y humanitarias, como si estas vertientes pudieran compartimentarse nítidamente.

Los donantes bilaterales, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y mecanismos como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación representan la mayor parte de lo que actualmente se categoriza como financiación para la adaptación climática. Como notaron los ministros, antes de la COP30, la entrega se caracteriza por una coordinación débil, mandatos superpuestos y batallas territoriales asociadas, un énfasis en iniciativas de pequeña escala y retrasos prolongados entre la aprobación del proyecto y el desembolso de los fondos. Los gobiernos suelen tener que fragmentar los planes nacionales de adaptación en solicitudes de financiación proyecto por proyecto, un proceso que conlleva inmensos costes de transacción.

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Otras intervenciones han sido menospreciadas, en parte porque se ven como parte de un dominio paralelo de "financiación de la pobreza". La protección social es un claro ejemplo. Los programas nacionales que proporcionan transferencias monetarias a hogares vulnerables en respuesta a choques climáticos tienen una trayectoria probada. Mediante el uso de identificación digital, pueden ampliar rápidamente el apoyo para abordar el impacto de sequías e inundaciones. El Programa de Red de Seguridad contra el Hambre de Kenia brinda apoyo regular a unas 800.000 personas, pero ese número aumenta a unos 4.5 millones durante las sequías. Programas similares en Somalia, Etiopía y países de todo el Sahel demuestran que se pueden crear redes de seguridad eficaces incluso cuando los gobiernos tienen una capacidad limitada y están sumidos en conflictos armados.

Desde la perspectiva de las personas que se encuentran en el extremo más agudo de la crisis climática, el sistema actual tiene poco sentido. Necesitamos una financiación para la adaptación climática que mejore el acceso a la información meteorológica, semillas resistentes a la sequía y nuevas tecnologías de riego. Pero en ausencia de una mayor inversión en protección social, los choques climáticos se convertirán en el catalizador de retrocesos sin precedentes en la reducción de la pobreza. Actualmente, solo una de cada cinco personas en los países más pobres está cubierta por una red de seguridad.

La experiencia de Brasil es instructiva. Bajo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la protección social ha desempeñado un papel central no solo en la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre, sino también en la adaptación al clima. Se han realizado esfuerzos para exportar este modelo mediante la creación de una Alianza Global Contra el Hambre y la Pobreza, que se estableció bajo la presidencia brasileña del G20. Esta plataforma internacional podría permitir a los donantes, los BMD y las agencias de la ONU agrupar sus recursos y canalizarlos a través de sistemas nacionales de protección social que respondan a los riesgos climáticos. Como sostiene un informe de ODI Global, tal enfoque ayudaría a evitar duplicaciones, reducir los costes de transacción y disminuir las ineficiencias.

Con la cooperación internacional bajo ataque y los presupuestos de ayuda disminuyendo, es plenamente evidente que debemos cambiar de rumbo. Las comunidades vulnerables que viven en la primera línea de la crisis climática tienen derecho a esperar más del multilateralismo.

(*) Ana Toni es Secretaria Nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil. Kevin Watkins, ex director ejecutivo de Save the Children UK, es profesor visitante en el Instituto Firoz Lalji para África de la London School of Economics.