África está perdiendo la guerra de Irán

ABUJA— Al igual que los incendios forestales, las guerras en Oriente Próximo rara vez permanecen contenidas. Los africanos hemos aprendido esta lección muchas veces, y lo estamos haciendo una vez más. Mientras vuelan los misiles y arde la infraestructura petrolera, una catástrofe silenciosa se está desarrollando en todo nuestro continente. No se puede medir en bajas en el campo de batalla, sino en surtidores de combustible vacíos, pan inasequible y saldos fiscales estirados hasta el punto de ruptura.

La última crisis geopolítica no es un fenómeno distante. Está justo frente a nosotros, visible en los presupuestos gubernamentales y en nuestras mesas. Muchas economías africanas son importadoras netas de petróleo y gas, lo que las deja altamente expuestas a cualquier interrupción en las cadenas de suministro de Oriente Próximo. Pero incluso los productores de petróleo como mi propio país, Nigeria, no están aislados. Los precios domésticos de la gasolina ya han subido un 50% a medida que los costes de los seguros de transporte se multiplican y el capital huye hacia mercados percibidos como más seguros.

Tampoco las consecuencias se limitan al surtidor. Alrededor de un tercio del comercio marítimo mundial de fertilizantes pasa por el Estrecho de Ormuz. Los precios ya han aumentado más del 40%, justo cuando ha llegado la temporada de siembra en África Occidental y Central. Si los fertilizantes no se aplican ahora, las cosechas fracasarán.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la India, el segundo mayor consumidor de fertilizantes del mundo, el gobierno está luchando por asegurar suministros de emergencia antes de la temporada de siembra de junio en el país. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos africanos carecen del colchón fiscal o del apalancamiento diplomático de la India. No tienen un Plan B, aparte de prepararse para rendimientos más bajos, precios de los alimentos más altos y más hambre. Ante esa perspectiva, los gobiernos harán lo que siempre hacen: desplegar subsidios para proteger a los consumidores de las subidas de precios más pronunciadas. Pero esto será costoso, porque los gobiernos se verán obligados a pedir prestado a tipos de interés punitivos.

Los ganadores y perdedores de la guerra de Irán

Con los costes del servicio de la deuda ya elevados, esta dinámica se está convirtiendo en una de las características más crueles de las secuelas globales de la guerra. Las esperanzas de tipos de interés más bajos se han evaporado a medida que han persistido las presiones inflacionarias. Sin embargo, las economías africanas no pueden confiar en los préstamos concesionarios a gran escala. Deben pedir prestado a tipos de mercado, que ahora están subiendo. Las investigaciones muestran que 12 países en desarrollo —incluidos Kenia, Ghana, Costa de Marfil y Egipto— se enfrentan simultáneamente a costes de endeudamiento crecientes y a pagos de deuda por encima de la media que vencen este año: un doble vínculo que no deja margen para el error. El capital privado se está retirando justo cuando la inversión en agricultura, energía e industria sostenibles es más necesaria.

Para empeorar las cosas, el capital del Golfo —que recientemente se había convertido en una fuente significativa de financiación para el desarrollo africano— se secará ahora a medida que los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo redirijan los recursos hacia la reconstrucción y el gasto militar. Eso significa que África pierde dos veces: una por el choque, y otra por la retirada de la financiación que podría haberlo amortiguado.

Hay una amarga ironía aquí. Muchos han señalado que África contribuyó muy poco al cambio climático, pero se espera que asuma una parte desproporcionada de los costes. Ahora estamos absorbiendo los costes de otro problema global que no causamos, y la vía de escape —terminar con las dependencias de los combustibles fósiles— se está cerrando.

Aunque los parques solares y eólicos se han vuelto baratos cuando se calculan a lo largo de su vida útil, la financiación inicial necesaria para construirlos a escala sigue estando fuera del alcance de los países que ya luchan por pagar la deuda existente. La matemática implacable del sistema financiero actual significa que los países más expuestos a los choques de los combustibles fósiles son los menos capaces de invertir en las alternativas.

Ya hemos pasado por esto antes. La pandemia de COVID-19 expuso las mismas vulnerabilidades estructurales. Pero muchos asumieron que tales crisis eran excepcionales y manejables. Deberíamos haber extraído una lección diferente: el sistema en sí está roto, y cada nuevo choque simplemente agrava el daño causado por el anterior. Patear el bote hacia adelante tuvo consecuencias con las que estamos lidiando hoy.

La factura invisible: por qué los que inician las guerras nunca pagan el costo real

¿Qué se puede hacer? En la Iniciativa de Alivio de la Deuda de los Líderes Africanos, hemos defendido durante mucho tiempo un enfoque de dos vías. Para los países más endeudados, nada menos que una reestructuración integral de la deuda será suficiente. Estos gobiernos necesitan un proceso predecible, justo e inclusivo para sentar a todos los acreedores —bilaterales, multilaterales y privados— a la mesa. El Marco Común del G20 fue un comienzo, pero ha demostrado ser demasiado lento. Los países no pueden esperar años para obtener alivio.

La segunda vía se aplica a todos los países en desarrollo, cuyo coste de capital debe bajar. Las instituciones multilaterales pueden ayudar con mejoras crediticias, garantías y mecanismos de suspensión de deuda. Pero aunque estas herramientas darían a los gobiernos suficiente margen de maniobra para invertir, en lugar de simplemente sobrevivir, no se han desplegado a escala.

Eso debe cambiar, y una parte del espacio fiscal liberado debe dirigirse hacia la transición energética. La infraestructura renovable no es un lujo. Es una cobertura estratégica contra exactamente el tipo de choque que África está absorbiendo hoy. Los países que generan su propia energía a partir del sol y el viento no pueden ser rehenes de conflictos distantes o mercados de materias primas volátiles.

El momento actual, a pesar de todo su horror, ofrece una oportunidad. Ha hecho visible un problema que muchos preferían ignorar: la arquitectura financiera internacional no es apta para un mundo de choques en cascada. Cuando esta verdad básica se vuelve innegable, la reforma se vuelve posible. El continente no puede seguir absorbiendo los costes de un sistema que no ayudó a diseñar, ni se le debe negar la financiación que necesita para salir de la vulnerabilidad.

Yemi Osinbajo es ex vicepresidente de Nigeria y miembro de la Iniciativa de Alivio de la Deuda de los Líderes Africanos.