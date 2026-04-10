La cobertura de seguridad en el Golfo es arriesgada

PARÍS— Nadie sabe si el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán allanará el camino para un acuerdo diplomático que ponga fin a la guerra. Pero dos cosas ya están claras: la credibilidad estratégica de Estados Unidos ha sufrido un duro golpe y los estados del Golfo han terminado en una posición excepcionalmente poco envidiable.

Los estados del Golfo son, en su mayor parte, actores de cobertura estratégica. A pesar de su aguda vulnerabilidad, arraigada no menos en su geografía, no han obtenido garantías formales de seguridad de una potencia externa. En su lugar, enfatizan la acomodación, intentando alcanzar un equilibrio entre protectores (especialmente EE. UU.) y amenazadores (como Irán).

Pero esto no disminuye la importancia de la garantía de seguridad informal de EE. UU., que ha sido esencial para los estados del Golfo desde la Revolución Iraní de 1979. Estos países saben que la garantía estadounidense no es gratuita, por lo que han tratado de asegurar que su bienestar sea de interés para Estados Unidos al albergar bases militares estadounidenses y apuntalar el sistema del petrodólar.

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Sin embargo, durante los últimos 15 años, la fe de los estados del Golfo en la protección estadounidense se ha debilitado, comenzando cuando la administración del presidente estadounidense Barack Obama apoyó implícitamente los levantamientos de la Primavera Árabe de 2011 y, finalmente, respaldó la acción militar liderada por la OTAN contra el dictador libio Muammar el-Gaddafi. Esto alarmó a los estados del Golfo, que temían verse envueltos en la agitación. Solo Qatar vio estos eventos como una oportunidad y se movió para fortalecer la influencia regional de los Hermanos Musulmanes, a quienes Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos consideran un grupo terrorista.

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El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015 agravó los temores de los estados del Golfo. Si bien el acuerdo prometía limitar el programa nuclear de Irán, a los vecinos de Irán les preocupaba que los términos del JCPOA fueran demasiado estrechos, permitiendo al país utilizar el alivio de las sanciones para canalizar más fondos hacia misiles balísticos y representantes regionales. Obama lo aceptó de todos modos, una señal obvia de la falta de influencia de estos países en Washington. A esto se suma la menor dependencia de Estados Unidos del petróleo importado, y los cimientos de la relación del Golfo con EE. UU. parecieron resquebrajarse.

Entra Donald Trump. Al retirar a EE. UU. del JCPOA en 2018, dio a los estados del Golfo la esperanza de que sus vínculos con EE. UU. pudieran renovarse. Para apoyar este resultado, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos firmaron los Acuerdos de Abraham, que allanaron el camino para la normalización de las relaciones diplomáticas con Israel.

No obstante, cuando drones iraníes atacaron instalaciones de procesamiento de petróleo operadas por Saudi Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita, en 2019, Estados Unidos no hizo nada. Esta tendencia continuó bajo el sucesor de Trump, Joe Biden: EE. UU. se abstuvo de involucrarse después de que representantes iraníes llevaran a cabo un ataque contra los Emiratos Árabes Unidos en 2022.

Los estados del Golfo no renunciaron a las garantías de EE. UU. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, lo han halagado, se han comprometido a invertir sumas ingentes en EE. UU. y han cerrado acuerdos lucrativos con sus allegados. Incluso cuando buscaban armarse, se centraron en la compra de armamento estadounidense.

Pero este gasto no ha producido los resultados deseados. Aunque Arabia Saudita es ahora el sexto mayor importador de armas del mundo, ocupa el puesto 25 en potencia de fuego. Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el puesto 24 en gasto de defensa, pero el 54 en potencia de fuego. Y Estados Unidos no solo inició una guerra regional sin consultar a los estados del Golfo; permitió que ellos soportaran el peso de las represalias de Irán.

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Además, ahora es dolorosamente claro que, lejos de hacer que los estados del Golfo estén más seguros, la retirada de Trump del JCPOA impulsó a Irán a renovar sus actividades de enriquecimiento de uranio. Hoy, Irán tiene una reserva significativa de uranio enriquecido al 60%, cerca del grado armamentístico. Irán también ha ampliado su programa de misiles e invertido fuertemente en sus milicias proxy, que están trabajando para desestabilizar el Líbano, Siria y Yemen.

Hasta ahora, los estados del Golfo han respondido a su deteriorada situación de seguridad con más maniobras de cobertura. Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los estados del Golfo buscaron hacerse indispensables tanto para rusos y ucranianos como para Occidente en general.

En 2023, Arabia Saudita aceptó un acuerdo mediado por China para normalizar las relaciones con Irán, señalando a EE. UU. que tenía otras opciones. También consideró firmar los Acuerdos de Abraham, hasta que la guerra de Gaza la obligó a cambiar su posición: ahora, su reconocimiento de Israel está condicionado al establecimiento de un estado palestino. Los Emiratos Árabes Unidos, por el contrario, mantuvieron los Acuerdos de Abraham y continuaron ampliando la cooperación militar, de seguridad y económica con Israel.

Toda esta estrategia de cobertura ha servido de poco a los estados del Golfo. Ciertamente no los protegerá si EE. UU. decide reclamar la victoria, retirarse de la región y dejarlos solos para enfrentar a un Irán más asertivo. Es revelador que ni el plan estadounidense de 15 puntos ni el plan iraní de diez puntos para poner fin a la guerra otorguen a los estados del Golfo ningún papel significativo. Y esto sin decir nada de los continuos ataques de Israel contra el Líbano, que amenazan con terminar con el alto el fuego prácticamente antes de que comience.

En lugar de seguir siendo rehenes de estrategias y decisiones externas, los estados del Golfo deben tomar la seguridad en sus propias manos, estableciendo un sistema de seguridad colectiva que respete la integridad territorial de todos los países de la región y renuncie al cambio de régimen impuesto externamente. El primer paso es adoptar una postura unificada sobre la guerra de Irán, que incluya llamados a la reapertura del Estrecho de Ormuz, la negociación de un acuerdo de paz entre Israel y el Líbano y el retorno a las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán (reconociendo que el JCPOA estaba funcionando antes de que Trump se retirara de él). Todo esto debe estar respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que garantice un compromiso firme de todos sus miembros permanentes para asegurar su implementación.

Forjar un enfoque tan unificado en el Golfo no será fácil. Qatar y Omán parecen favorecer una línea de acomodación razonable con Irán. Los Emiratos Árabes Unidos se habían posicionado del lado de EE. UU. e Israel, aunque dependiendo del acuerdo que la administración Trump haga con Irán, esto podría volverse insostenible. Arabia Saudita se sitúa en un punto intermedio, profundamente hostil hacia Irán pero insatisfecha con las decisiones estadounidenses e israelíes. Pero ante una paz frágil, un Irán furioso y unos EE. UU. poco fiables, los estados del Golfo no tienen mejores opciones.

(*) Zaki Laïdi, ex asesor especial del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2020-24), es profesor en Sciences Po.