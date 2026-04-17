Hay momentos en los que un pozo profundo de sentimiento individual revela algo importante sobre la historia política. Uno de esos momentos ocurrió cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió a los ataques del presidente de EE. UU., Donald Trump, contra el Papa Leo XIV.

El presidente estadounidense había calificado al Papa de "débil" y "terrible para la política exterior", antes de reafirmarse en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera. Meloni consideró estas declaraciones "inaceptables" y añadió una frase que merece ser leída con detenimiento: "Francamente, no me sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que los líderes políticos les dicen".

Ya sea de forma improvisada o calculada, la declaración de Meloni encapsuló uno de los principios europeos más distintivos que pueden articularse. Para apreciar esto, vale la pena revisar un texto escrito hace 23 años, en los albores de otra fractura transatlántica de época.

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Era febrero de 2003, y en toda Europa millones de personas salían a las calles contra la guerra de Irak que la América de George W. Bush lanzaría al mes siguiente. En aquella ocasión, dos de los más grandes intelectuales públicos de Europa —el filósofo alemán Jürgen Habermas, fallecido hace apenas un mes, y el filósofo franco-argelino Jacques Derrida— escribieron conjuntamente un artículo titulado "15 de febrero, o lo que une a los europeos".

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Aquellas manifestaciones, escribieron, podrían recordarse algún día como "una señal del nacimiento de una esfera pública europea". Era una intuición sobre la posibilidad de que Europa se convirtiera en una entidad política verdaderamente unificada a través de una conciencia compartida de sus valores, y no meramente a través de tratados.

Entre los rasgos constitutivos de la identidad de Europa, Habermas y Derrida se centraron en la relación entre el Estado y la religión, y en cómo el laicismo se afianzó en toda Europa a través de siglos de conflictos y compromisos. No existe un modelo único y uniforme, reconocieron los autores: "En la Europa moderna, la relación entre Iglesia y Estado se desarrolló de forma distinta a ambos lados de los Pirineos, de forma distinta al norte y al sur de los Alpes, al oeste y al este del Rin".

Y, sin embargo, dentro de esta variedad, existe un hilo común. La religión, argumentaron, ocupa una "posición comparativamente apolítica" en la sociedad europea contemporánea. "Podemos tener motivos para lamentar esta privatización social de la fe en otros aspectos, pero tiene consecuencias deseables para nuestra cultura política".

Sería un error proyectar la mentalidad de Trump sobre todos los estadounidenses. Estados Unidos tiene una tradición de separación entre la Iglesia y el Estado arraigada en la Primera Enmienda de su Constitución. Esa tradición está viva, y Trump no es Estados Unidos.

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Sin embargo, el comportamiento de Trump es un síntoma extremo de una tendencia que Europa ha superado históricamente. En una referencia velada a Estados Unidos, Habermas y Derrida observaron que, para los europeos, "un presidente que abre sus asuntos diarios con una oración pública, y asocia sus decisiones políticas significativas con una misión divina, es difícil de imaginar".

Pero Trump no se conforma con rezar: se hace retratar en imágenes mesiánicas generadas por IA curando a los enfermos. Hace que predicadores le impongan las manos y lo bendigan en la Casa Blanca. Estas son manifestaciones de un grave cortocircuito cívico.

El contraste con Italia es sorprendente. Ningún primer ministro italiano cerraría jamás un discurso con un "Dios bendiga a Italia", que es una forma ritual en EE. UU. Meloni lidera un gobierno de derecha en una sociedad culturalmente católica, donde el apoyo de la Iglesia sigue siendo buscado con avidez por todos los partidos para ganar elecciones o conservar el poder. Y, sin embargo, incluso aquellos italianos que, como Meloni, basan gran parte de su identidad política en la defensa de las "raíces cristianas" de Occidente, no sienten que puedan cruzar la línea de dictar una agenda a un líder religioso. Esto no es un principio conservador o progresista: es un principio europeo.

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Por supuesto, Meloni no estaba dejando de lado el cálculo político. Su defensa del Papa Leo XIV puede tensar su relación con Trump y su administración de acólitos, algo que seguramente sabía antes de hablar. Pero es igual de probable que la ayude internamente, al crear cierta distancia de su asociación con Trump, cada vez más impopular.

Lo que es notable es que este resultado se materializara en una defensa tan firme, aunque involuntaria, de los valores europeos. Estados Unidos siempre ha desempeñado un papel en la construcción de la Europa moderna, ya sea como defensor firme de la seguridad europea y de una "unión cada vez más estrecha" o como imagen especular. Esta vez ha ocurrido tanto en apoyo del primer Papa estadounidense como en contra de un presidente estadounidense voluble. Habermas y Derrida, sospecha uno, habrían mirado con perplejidad a la persona con la que estaban de acuerdo, pero habrían asentido con la cabeza ante Meloni de todos modos.

(*) Fabrizio Tassinari es Director Ejecutivo Fundador de la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo y autor de "The Pursuit of Governance: Nordic Dispatches on a New Middle Way" (Agenda Publishing, 2021).