Donald Trump sacudió el tablero internacional al anunciar que Estados Unidos e Irán están "cerca" de sellar un acuerdo de paz definitivo. El mandatario confirmó desde la Casa Blanca que el Gobierno iraní aceptó entregar la totalidad de sus reservas de uranio enriquecido, material que Washington consideró durante años la mayor amenaza para la seguridad global. "Aceptaron devolvernos el polvo nuclear", dijo Trump.

Este avance diplomático llegó de la mano de Pakistán, país que ofició de mediador clave tras el fracaso de las conversaciones iniciales en Islamabad. El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, se reunió en Teherán con el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, para destrabar los puntos más críticos de la negociación. El optimismo creció en las últimas horas, y el embajador de Irán ante la ONU calificó el estado de las conversaciones como "cautelosamente esperanzador".

El conflicto comenzó en febrero de 2026 y podría estar acercándose a su fin

El conflicto, que estalló el pasado 28 de febrero con una ofensiva masiva de Estados Unidos e Israel, dejó un saldo devastador de miles de muertos y la eliminación de la cúpula política iraní. Desde el primer día de los bombardeos, la muerte del líder supremo Alí Jamenei generó un vacío de poder que forzó a los nuevos dirigentes a buscar una salida negociada ante la presión militar asfixiante. La tregua actual, que vencerá la semana próxima, funcionó como el marco necesario para que la diplomacia le ganara terreno a los misiles.

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Sin embargo, la distensión no estuvo exenta de advertencias bélicas por parte del Pentágono y sus aliados. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes el tiempo que sea necesario y amenazó con nuevos ataques si Teherán comete una "mala decisión". En la misma línea, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, señaló que Irán se encuentra ante una encrucijada histórica: renunciar definitivamente al armamento nuclear o enfrentarse a un "abismo" de bombardeos aún más destructivos sobre objetivos estratégicos.

Trump redobló la apuesta diplomática e invitó a la Casa Blanca al primer ministro Benjamin Netanyahu y al presidente libanés Joseph Aoun para una cumbre que se realizará en los próximos días. Hezbolá, por su parte, adelantó que respetará el cese de hostilidades siempre y cuando Israel detenga sus ataques contra el movimiento chiita.

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El estrecho de Ormuz y el golpe al mercado energético

La parálisis en las vías de transporte marítimo disparó el precio del crudo a niveles críticos, llevando al barril de Brent a rozar los 99 dólares. El bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes y la amenaza de Teherán de cerrar también el Mar Rojo generaron una ola de incertidumbre en los mercados internacionales. El control sobre el Estrecho de Ormuz, por donde circula la mayoría de los hidrocarburos del Golfo, se mantuvo como la principal herramienta de presión del Gobierno iraní durante las seis semanas que duró el conflicto.

La economía global sintió el impacto de este pulso energético, con una subida del 3,24% en el precio del barril solo en la última jornada. La comunidad internacional presionó para que el acuerdo de paz incluya la reapertura inmediata de las rutas comerciales para evitar una crisis de suministro de largo plazo. De hecho, los exportadores de petróleo del Golfo vieron con alivio el anuncio de Trump.

A pesar de la tregua y los anuncios de paz, la normalización del flujo de hidrocarburos no será inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán advirtió que aún no se fijó la fecha para la segunda ronda formal de conversaciones, lo que mantuvo una cuota de volatilidad en las bolsas del mundo.

TC/ML