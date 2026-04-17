Trump afirma que acuerdo de paz con Irán está cada vez más cerca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán ha hecho concesiones clave en una negociación en curso para poner fin a la guerra de siete semanas, mientras un alto al fuego entre Israel y Hezbolá en Líbano elevó las perspectivas de una paz más amplia.

El petróleo cae más de 10% tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Trump señaló que podría no ser necesario renovar la tregua del 7 de abril con la República Islámica antes de que expire la próxima semana, desafiando las expectativas de que será necesaria una extensión para dar más tiempo a la diplomacia.

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“Irán quiere alcanzar un acuerdo. Está dispuesto a hacer cosas hoy que no estaba dispuesto a hacer hace dos meses”, dijo el presidente a periodistas el jueves. “Tenemos una negociación muy exitosa en este momento. Si ocurre, se anunciará bastante pronto”.

Algunos líderes de estados árabes del golfo Pérsico y Europa esperan que se necesiten unos seis meses para acordar un pacto de paz y que la tregua debería extenderse para cubrir ese período, según funcionarios familiarizados con el tema, que pidieron no ser identificados al tratarse de conversaciones privadas. Esto se debe, en parte, a la necesidad de reabrir el crítico estrecho de Ormuz, dijeron.

Irán aún no ha comentado las afirmaciones de Trump de que Teherán ha hecho concesiones, incluso sobre el tema clave de su programa nuclear. El líder estadounidense reiteró que la República Islámica “no tendrá armas nucleares” y rechazó las sugerencias de que una moratoria con plazo fijo sobre el enriquecimiento de uranio esté en negociación.

Las predicciones de Trump de un rápido fin de la guerra han sido una constante del conflicto, que ha dejado miles de muertos y provocado un aumento de los precios de la energía, pero aun así están reforzando el optimismo en los mercados globales. Los indicadores de Wall Street cerraron en máximos históricos el jueves, mientras el impulso en Asia se debilitó cuando los inversionistas redujeron posiciones antes del fin de semana.

El índice MSCI All Country World —la medida más amplia de acciones globales— cayó 0,1% tras un repunte de 10 días que lo llevó a un récord el jueves.

Irán anunció la apertura total del estrecho de Ormuz y Trump le "prohibió" a Israel bombardear el Líbano

El crudo Brent, la referencia mundial, bajó 1,3% a US$98,10 por barril, aunque sigue más de un tercio por encima de su nivel previo al inicio de la guerra.

Las perspectivas de un acuerdo de paz formal recibieron un impulso el jueves cuando Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días, que parecía mantenerse el viernes. Aunque el anuncio —hecho por Trump— no mencionó a Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán dejó de lanzar cohetes hacia Israel durante la noche.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el acuerdo y lo calificó como un paso hacia una paz más amplia, y Trump dijo que funcionarios de EE.UU. trabajarán con ambas partes para asegurar un acuerdo duradero.

Israel ha estado combatiendo a Hezbolá en el sur de Líbano desde poco después del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. El Ejército israelí ha ocupado grandes partes del sur del país como parte de la campaña, que según autoridades libanesas ha dejado más de 2.000 muertos y desplazado a un millón de personas.

Trump dijo que habló con su homólogo libanés, Joseph Aoun, y con Netanyahu antes de declarar el alto al fuego. En una publicación posterior en redes sociales, señaló que invitaría a ambos líderes a la Casa Blanca para conversaciones.

Cualquier alto al fuego entre Estados Unidos e Irán tendría que abordar el estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente cerrado, mientras ambas partes bloquean el transporte de suministros energéticos vitales. Cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo transitaba por esa vía antes del conflicto, y la disrupción ha elevado los precios y avivado temores de una desaceleración global y una crisis inflacionaria.

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Trump buscó aliviar la preocupación de los votantes por el aumento del costo de vida y de los precios de la energía en un acto realizado el jueves para destacar sus logros económicos antes de las elecciones de medio término de noviembre. Las encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses desaprueba la gestión del conflicto por parte del presidente y lo responsabiliza por el alza de los precios de la gasolina.

Los precios reales del petróleo siguen muy por encima de los futuros, ya que la oferta a corto plazo es escasa. El Dated Brent, el indicador más importante de precios físicos, cotiza en torno a US$116 por barril.

Esto se debe principalmente al cierre casi total de Ormuz, donde Estados Unidos está implementando un bloqueo completo para impedir que el petróleo iraní llegue a los mercados globales.

Algunos líderes árabes del Golfo y europeos quieren que la vía marítima se reabra de inmediato y advierten de una crisis alimentaria global si permanece cerrada más allá del próximo mes. El control sobre Ormuz sigue siendo un punto de disputa en medio del bloqueo naval de EE.UU. y las exigencias de Irán de cobrar a los barcos por el tránsito incluso después de que termine la guerra.

Reino Unido y Francia organizarán una cumbre con unos 40 países para debatir una fuerza naval multinacional que asegure Ormuz, aunque el despliegue es poco probable hasta que se alcance un acuerdo más amplio.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, dijo que las fuerzas estadounidenses están listas para reanudar el combate “con solo presionar un botón”, mientras Irán advirtió que un bloqueo prolongado podría violar el alto al fuego.

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El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, viajó a Irán esta semana mientras su país media entre Washington y Teherán. Pakistán acogió conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses e iraníes el fin de semana pasado, que no lograron un avance.

Trump dijo el jueves que “podría” viajar a Pakistán si se cierra un acuerdo con Irán.

“Han aceptado casi todo”, afirmó Trump. “Tienen que sentarse a la mesa con un bolígrafo”.

Los comentarios de funcionarios iraníes y estadounidenses el jueves sugieren que las partes siguen muy distanciadas en temas clave, pero el alto el fuego con Líbano podría dar un nuevo impulso. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien participó en las conversaciones en Pakistán, había dicho anteriormente que un alto el fuego permanente debe abarcar los combates en Líbano.

GZ