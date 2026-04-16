"Argentina no está preparada para la guerra", advirtió Néstor Restivo en "QR!" sobre el rumbo global y el impacto económico

En el programa “QR!”, de Canal E, el periodista y analista internacional Néstor Restivo apuntó contra las declaraciones de Javier Milei sobre el conflicto en Medio Oriente y dejó una advertencia clara. “Argentina no está preparada para la guerra”, dijo en diálogo con el conductor Pablo Caruso. El foco estuvo puesto en el impacto económico global y en el rol que juega el país en un escenario cada vez más tenso.

Restivo cuestionó la frase del Presidente sobre que “si querés la paz, tenés que prepararte para la guerra”. Fue directo. “Me temo que Argentina no está preparada para la guerra en absoluto”, sostuvo. Y agregó que el posicionamiento del Gobierno puede poner al país “en el ojo de la tormenta” en un contexto internacional delicado.

El impacto del conflicto ya se siente en la economía

El analista explicó que la guerra no es un tema lejano. Afecta de forma directa a la economía mundial. Señaló que el conflicto en Medio Oriente ya empezó a sentirse en el precio del petróleo. Y eso tiene consecuencias concretas. “Esto implica aumento y carestía en alimentos”, advirtió.

Día 858: ¿Cómo Milei? ¿Que no pasa nada?

Según detalló, el efecto no es inmediato, pero llega. Habló de un plazo de unos 45 días desde que se altera el flujo en zonas clave como el Estrecho de Ormuz. Ese impacto ya está en marcha. Combustibles más caros. Inflación. Problemas para distintos países. “El petróleo no es solo combustible: también es plásticos, fertilizantes y producción”, explicó.

En ese escenario, remarcó que hay una urgencia global por frenar la escalada. Pero el panorama es inestable. La tregua entre Israel y Líbano, por ejemplo, es frágil. “Es un acuerdo que se rompe todo el tiempo”, dijo. Y señaló que hay actores que no responden a los gobiernos, como Hezbollah, lo que complica cualquier negociación.

Críticas al rol de Milei y a la política exterior

Restivo también cuestionó el viaje de Milei a Israel en medio del conflicto. Consideró que llega en un momento inoportuno. Y fue más allá. “Netanyahu y Trump están bastante aislados”, afirmó. Según su mirada, el Presidente argentino se alinea con líderes que hoy tienen menos respaldo internacional.

Además, marcó un error conceptual en el discurso oficial. “No es lo mismo hablar del pueblo judío que del Estado de Israel”, explicó. Para el analista, mezclar esos planos genera confusión y simplifica un conflicto complejo.

En paralelo, planteó que el escenario global muestra un cambio. “Estados Unidos e Israel están cada vez más solos”, sostuvo. Y agregó que incluso sectores que antes apoyaban a Trump empiezan a tomar distancia.

Un mundo en tensión y sin liderazgos claros

El análisis también incluyó una mirada más amplia sobre la geopolítica. Restivo destacó el rol de China como mediador en conflictos internacionales. Dijo que actúa con una estrategia de largo plazo y evita la confrontación directa. “China juega de manera diplomática y paciente”, señaló.

Maslatón: "El plan de Milei lleva a la fundición nacional, al cierre de todo y a la quiebra"

En contraste, apuntó a la falta de liderazgos en Occidente. Mencionó al papa León como una de las pocas voces con peso moral en el escenario internacional. “Es un referente pacifista en un contexto de mucha tensión”, afirmó.

El debate en “QR!” dejó una idea central. La guerra no solo se libra en el territorio. También impacta en la economía, en la política y en la vida cotidiana. Y, según Restivo, Argentina no está ajena a ese escenario. “Esto ya está pegando en todo el mundo”, cerró.

LB