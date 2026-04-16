EE.UU. e Irán evalúan ampliar tregua impulsada por Pakistán

Pakistán intensificó los esfuerzos para asegurar que Estados Unidos e Irán prolonguen un alto al fuego que expira la próxima semana, lo que permitiría más tiempo para que las partes en conflicto negocien un acuerdo de paz duradero.

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Las expectativas del mercado sobre una extensión de la tregua y un eventual fin formal de la guerra han aumentado en los últimos dos días, con muchas bolsas revirtiendo sus pérdidas derivadas del conflicto e incluso alcanzando máximos históricos.

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Estados Unidos e Irán están considerando una extensión de dos semanas del alto al fuego, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada por tratarse de temas sensibles. Ninguna de las partes desea reanudar los combates, dijo otra fuente familiarizada con las conversaciones, en un contexto en que la guerra ha devastado la infraestructura de Irán y disparado los precios de la energía, incluso en Estados Unidos.

Aun así, hay muchos temas conflictivos que los países deben resolver, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz, los programas nuclear y de misiles de Irán y el alivio de sanciones para la república islámica. Por ahora, Washington y Teherán dicen que no han acordado ningún alto al fuego que se extienda más allá del martes por la noche, hora de EE.UU.

El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, viajó a Irán el miércoles como parte de la mediación del país, que incluyó albergar conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses e iraníes el fin de semana pasado. Fue recibido en Teherán por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Una prioridad clave es reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, donde las tensiones siguen elevadas mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo, iniciado el lunes, a embarcaciones con destino hacia y desde Irán. El presidente Donald Trump anunció la medida después de que las conversaciones en la capital de Pakistán, Islamabad, terminaran sin acuerdo. La vía marítima ha estado prácticamente cerrada desde que estalló la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero.

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El índice MSCI All Country World —la medida más amplia de acciones globales— subió hasta un 0,3% a un nivel récord y se encaminaba a una décima jornada consecutiva de avances el jueves, la racha más larga desde septiembre. Las acciones asiáticas subieron un 1,3%, casi borrando las pérdidas provocadas por la guerra, mientras el crudo Brent se mantuvo en torno a US$95 por barril, muy por debajo del máximo de casi US$120 alcanzado el mes pasado.

Los combates entre Estados Unidos e Irán están en pausa desde el 7 de abril, hora de EE.UU.

La Casa Blanca no ha “solicitado formalmente una extensión del alto al fuego”, dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt a periodistas el miércoles. Sin embargo, reconoció que “seguimos muy comprometidos en estas negociaciones” y agregó que Pakistán es el único mediador.

Estados Unidos enviará miles de tropas adicionales a Medio Oriente en los próximos días para presionar a Teherán a alcanzar un acuerdo, informó el Washington Post, citando a funcionarios no identificados. Las fuerzas incluyen unos 6.000 efectivos en el portaaviones USS George H.W. Bush y su grupo de ataque.

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Irán considera que una prolongación del bloqueo estadounidense es “un preludio a una violación del alto al fuego”, dijo Ali Abdollahi, comandante del cuartel general militar conjunto de Irán, según la televisión estatal. Las fuerzas armadas iraníes “no permitirán que continúen exportaciones o importaciones en el golfo Pérsico, el mar de Omán o el mar Rojo” si el bloqueo se mantiene, afirmó.

Aunque Israel se sumó a Estados Unidos en la suspensión de ataques contra Irán la semana pasada, su Ejército ha mantenido la campaña contra Hezbolá, respaldado por Teherán, en Líbano, complicando el impulso más amplio por la paz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que ordenó al Ejército israelí ampliar la zona de amortiguación que busca establecer dentro de Líbano, país que invadió el mes pasado.

Se están llevando a cabo negociaciones sobre un posible alto al fuego, informó el medio estatal israelí Kan News el miércoles, citando a un funcionario no identificado, quien agregó que no se ha tomado ninguna decisión.

Los líderes de Israel y Líbano sostendrán conversaciones a finales de esta semana, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes hablaron, como 34 años”, afirmó, sin dar detalles sobre el formato de las discusiones.

Las conversaciones entre Israel y el gobierno en Beirut, que tiene poca influencia sobre Hezbolá, se llevaron a cabo el martes en Washington. Ese conflicto ha dejado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados, según autoridades libanesas.

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Esas negociaciones no están vinculadas a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, según un alto funcionario estadounidense. Estados Unidos busca una paz duradera en Líbano, pero no exigió un alto al fuego inmediato, dijo.

Aun así, cualquier fin de la guerra en Líbano podría aliviar las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que considera a Hezbolá un aliado clave.

Trump ha oscilado entre declarar que el conflicto con Irán está casi ganado y amenazar con una escalada, mientras persisten dudas sobre las razones que llevaron a Estados Unidos e Israel a lanzar los bombardeos, principalmente las preocupaciones sobre el programa nuclear iraní.

El paradero del uranio de Irán es desconocido desde que Estados Unidos e Israel bombardearon las instalaciones nucleares del país en junio del año pasado, y los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica no han tenido acceso desde entonces.

Irán ha dicho que no busca desarrollar un programa de armas. El derecho del país al uso pacífico de la energía nuclear “no puede ser revocado”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, el miércoles. Sin embargo, el nivel y tipo de enriquecimiento “son negociables”, añadió.

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Incluso con un acuerdo, la normalización de los flujos energéticos del Golfo podría tardar, lo que alimenta temores de inflación global. También hay preocupaciones por interrupciones en otros suministros, en particular fertilizantes, cuya escasez podría afectar la producción de alimentos y elevar los precios.

Naciones Unidas está lista para establecer un corredor que permita transportar fertilizantes a través de Ormuz a tiempo para la siembra, aunque depende de un acuerdo político, según un alto funcionario del organismo.

GZ