El petróleo cae más de 10% tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Tras la reapertura del estrecho de Ormuz, los futuros del crudo Brent anotan una fuerte caída y bajan 10,19%, hasta situarse en US$ 89,14 por barril. Los futuros del crudo WTI de EEUU caen 10,81%, hasta los US$ 84,34 por barril.

Esta noticia llega luego de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirme que el estrecho de Ormuz estaba abierto tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado en el Líbano, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que creía que "pronto" se llegaría a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso a través del estrecho de Ormuz para todos los buques comerciales durante el periodo restante del alto el fuego”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, en una publicación en X.

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