Caen la mayoría de acciones y bonos en Wall Street en un contexto internacional expectante

La mayoría de las acciones y bonos argentinos caen este miércoles 15 de abril, luego del dato inflacionario y de las declaraciones de Scott Bessent sobre la aplicación de aranceles en mayo, que comenzaron a tensionar a los inversores.

En cuanto al contexto internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un reciente entrevista que la guerra con Irán podría terminar pronto y pidió al mundo que esté atento a "dos días increíbles".

En paralelo el temor se incrementó en los mercados luego de que Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU indicara que podrían reestablecerse los aranceles a las importaciones a los niveles que tenían antes de que la Corte Suprema los anulara.

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La mayoría de los ADRs argentinos en Wall Street operan con bajas, lideradas por Transportadora Gas del Sur (-4,9%), Corporación América (-4,6%) e Irsa (-4,6%). Las principales subas se dan en Globant (2,5%) y Mercadolibre (1,6%).

Por otra parte, el S&P Merval cotiza a 2.928.265,74 unidades en pesos, mientras que en dólares lo hace a 1.989,69 puntos.

La mayoría de los bonos en dólares cotizan a la baja, encabezadas por AL41D y GD30D con -0,6% y -0,4%, respectivamente. En ese contexto, el riesgo país sube 0,8% en el día para ubicarse en 529 puntos básicos.

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 15 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto a la jornada anterior. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.365, marcando una suba de $10.

El dólar Blue transita la jornada de este miércoles cotizando a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, reflejando un aumento de $5 respecto al cierre del martes.

Aprobación de la segunda revisión del FMI

Este miércoles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo vigente con Argentina, que activará desembolso de US$ 1.000 millones tras el visto bueno final del Directorio del organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo agradeció especialmente a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, "por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso".

Caputo agregó que “este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.

Mercados globales

El S&P 500 sube 0,26%, en torno a los 6.991,12, su máxima cotización histórica. Una tendencia similar se observaen el índice Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, que avanza 0,65%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,26% a la baja.

Las acciones con mayores subas son ServicesNow (+7,08%), Oracle (+7,2%) y Morgan Stanley (+4,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Carrier Global (-2,9%), Seagate (-2,3%) y Stanley Black Decker(-2%).

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,39%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,11% y el CAC francés baja 0,59%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,14%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,29%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó apenas 0,01%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,07% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,61%.

Por otro lado, los futuros del crudo Brent suben 0,7% hasta US$ 95,48 el barril, tras caer un 4,6% en la sesión anterior. El crudo West Texas Intermediate de EEUU sube 0,55%, hasta US$ 91,78. El contrato cayó un 7,9% en la sesión anterior.

Licitación: Luis Caputo sale a renovar $8,3 billones

El Tesoro anunció las condiciones de la nueva licitación, que se realizará este miércoles para intentar refinanciar vencimientos por un total de $8,3 billones, casi todo concentrado en el vencimiento de una Lecap (S17A6). Una de las claves del llamado será ver el costo que tendrá que pagar el Tesoro para llegar a un rollover del 100%.

Por otro lado, el Gobierno volverá a ofrecer bonos de legislación local en dólares: Bonar 2027 y Bonar 2028. Se trata de uno de los mecanismos alternativos que encontró el Ministerio de Economía para conseguir financiamiento en dólares sin tener que salir a los mercados globales.

"El foco principal de la jornada está puesto en la renovación de la Lecap con vencimiento S17A6. El mercado observará de cerca las tasas de interés que deberá convalidar el Gobierno para asegurar un fondeo total. En paralelo, el Palacio de Hacienda insiste con la colocación de títulos en moneda extranjera bajo ley argentina. Se ofrecen los bonos Bonar 2027 y Bonar 2028 como vía alternativa para captar divisas sin recurrir al mercado internacional. En la última licitación, estos instrumentos pagaron rendimientos de entre el 5,8% y el 9% anual", comenta Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

FN